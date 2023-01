Preço do ovo dispara no Acre com cartela ultrapassando R$ 25

O preço do ovo disparou entre o fim de 2022 e este começo de 2023 no Acre, saindo de valores médios de R$ 18 para R$25 a cartela com 30 unidades. O maior valor em geral é referente a ovos vermelhos.

O aumento médio pode chegar a 38% apenas neste mês de janeiro na praça de Rio Branco. Com o encarecimento das carnes, o ovo tornou-se importante proteína na refeição das famílias acreanas mas a alta desequilibra a tendência. Entre 2021 e 2022 estima-se que o consumo tenha crescido cerca de 30% devido principalmente à elevação dos preços de outras proteínas, como as carnes de boi e ave.

Para este começo de ano, a explicação dos granjeiros é a alta em insumos para produção de ovos. “O preço do farelo de milho disparou na entressafra”, disse Diogo Luiz, da Granja Carijó, maior produtor de ovos do Estado. No varejo, o saco de 30 quilos do farelo chega a R$75, cerca de R$10 em relação à cotação média em dezembro.

As granjas adquirem sacas de 50kg e os valores de acréscimo são parecidos. Soja e outros insumos, como a mistura premix – e até o reajuste do salário mínimo – impactam também. A tendência, no entanto, é que os preços comecem a cair nas próximas semanas com o início da safra de milho.

Na média nacional, o preço do ovo subiu 18,70% nos últimos 12 meses, três vezes acima do IPCA-15, divulgado nesta terça-feira (24), segundo estimativa do Jornal Nacional.

Na região metropolitana de Curitiba, o ovo virou extravagância – com alta de quase 34%, algo perto da média acreana.

Com isso, o que era barato está cada vez mais caro e o acesso complicado para o grande número de famílias de baixa renda. Apenas para efeito de comparação, o aplicativo Bom Preço, do Ministério da Fazenda, mostra que em Rio Branco a cartela com 12 ovos está custando R$7,99 em um mercado do bairro Ivete Vargas e R$8,99 em outro comércio do mesmo bairro.

Ou seja: se procurar um pouco mais sempre é possível encontrar ovo por menor preço nas proximidades.