Centro de Estudos de Línguas publica edital com 480 vagas em Rio Branco

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 25, o edital do processo de matrícula para o 1º semestre de 2023.

Estão sendo ofertadas 480 vagas para alunos da Rede Pública de Ensino a partir do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do Ensino Médio e, extraordinariamente, para a comunidade em geral em caso de sobra de vagas. O edital explica que considera aluno da Rede Pública, o candidato devidamente matriculado em instituição de ensino regular fundamental e/ou médio, da rede estadual ou federal bem como alunos da EJA do 2º e 3º segmentos, no âmbito da educação do estado do Acre.

Podem também participar do processo de pré-matrícula no período reservado aos alunos da Rede Pública de Ensino: os alunos de fundações educacionais sem fins lucrativos que estejam cursando do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio; os alunos de baixa renda com bolsa de estudo integral (100% de gratuidade) em Instituição de Ensino Privada, devendo comprovar sua condição de bolsista por meio de declaração expedida pela instituição onde estuda.

As vagas são para inglês, espanhol, francês, italiano e libras.

No caso dos alunos da rede pública, a pré-matrícula acontece nos dias 13 e 14 de fevereiro e devem ser feitas pelo link: https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/22/.

No caso da comunidade em geral, as matrículas vão 16 a 17 de fevereiro e o link para inscrição é o https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/23/.

A confirmação da matrícula acontecerá de forma presencial no Centro de Estudo de Línguas, mediante a entrega da documentação comprobatória. Para os estudantes, o período é de 13 a 15 e para a comunidade de 16 a 17 de fevereiro.