Acreano inicia 2023 obrigado a trabalhar quase 7 horas a mais para comprar uma cesta básica

O governador Gladson Cameli viaja na madrugada desta quarta-feira, 25, a Brasília, para reunião e jantar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima sexta-feira, 27, com o retorno das relações federativas da União com os estados e os municípios na pauta.

A informação é da Agência de Notícias do Acre, segundo quem o governo federal tem a proposta de manter reuniões regulares com governadores e com o Fórum de Governadores e de Prefeitos para ampliar o diálogo em prol do desenvolvimento regional.

De acordo com a agência estatal, para Cameli, que antes se reúne com vários ministros e na quinta-feira, 26, participa da reunião do Fórum de Governadores, o diálogo com o governo federal é de extrema importância para os estados.

“Estou indo a Brasília cumprir agendas oficiais importantes para o Acre. As primeiras ocorrerão nos ministérios e com nossos parlamentares. Também teremos a reunião do Fórum de Governadores e o jantar com o presidente. Esse diálogo com o governo federal é fundamental para o fortalecimento da democracia. O Acre tem todo o interesse nesse diálogo. Sou governador de todos os acreanos e trabalho por todos e para todos”, disse Cameli.

Gladson retornará ao estado após a reunião com o presidente da República e no Acre manterá várias agendas de trabalho com secretários sobre os primeiros cem dias da gestão.

No dia primeiro de fevereiro, o governador participará da solenidade de posse dos novos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, onde fará a leitura da mensagem governamental.