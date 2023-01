Em Cruzeiro do Sul, Rio Juruá se aproxima da cota de transbordamento

A equipe do Programa Saúde Itinerante, que garante assistência médica, odontológica e farmacêutica em comunidades de Porto Walter, iniciou nesta segunda-feira, 23, a primeira viagem de 2023.

O programa atenderá os moradores de 8 comunidades do Rio Cruzeiro do Vale com consultas médicas, testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis, preventivo de câncer de colo de útero, vacinação, assistência farmacêutica e atendimento odontológico.

O prefeito César Andrade acompanhou a saída da equipe e destacou que este haverá mais viagens das equipes às comunidades mais distantes da sede do município.

“E esse programa tem a missão levar atendimento humanizado a quem mais precisa e o ano de 2023 será marcado pela presença constante dos profissionais de saúde na zona rural”, garantiu.

Somente ano passado, foram realizados mais de 20 itinerantes em rios, comunidades e igarapés do Alto e Baixo Juruá, conforme destaca a Secretária de Saúde Ana Flávia Melo.

“O saldo foi positivo. Tivemos uma cobertura surpreendente com milhares de pessoas atendidas e cobertas pelos serviços em saúde e meta esse ano é avançar. A aquisição de medicamentos que fizemos no final do ano passado conseguirá suprir a demanda dos itinerantes e abastecer a rede de unidades de saúde na zona urbana”, destaca.