Aumento da gasolina no Acre depende de distribuidoras repassarem ou não aos postos

O morador em situação de rua e homossexual Moisés Caminho Junior de Alencar, de 30 anos, foi ferido com um golpe de terçado no rosto em via pública na tarde desta segunda-feira, 23, na Rua Epaminondas Jácome no, Centro de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o crime, Moisés estava dormindo no calçadão do Novo Mercado Velho quando um homem não identificado se aproximou e covardemente desferiu um golpe de terçado no rosto da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Moisés ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo os paramédicos, o paciente sofreu um corte profundo no rosto e possivelmente ficou cego do olho direito.