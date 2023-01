Nova tabela de contribuição do INSS vale em fevereiro; veja como ficou os valores

Com a definição do novo índice de reajuste dos benefícios, a tabela de contribuição dos segurados empregados, empregado doméstico e trabalhadores avulsos também foi alterada.

As alíquotas permanecem em 20% e 11% para contribuinte individual, e de 20%, 11% e 5% para os contribuintes facultativos, de acordo com a forma de contribuição à Previdência Social. No caso do segurado empregado, o recolhimento é feito diretamente pela empresa.

Os novos valores passam a valer em fevereiro, pois são relativos aos salários de janeiro.

Confira a tabela: