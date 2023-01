Estruturas do Parque da Maternidade são destruídas e ocupadas por moradores de rua

Quiosques montados no Parque da Maternidade estão sendo destruídos por vândalos e ocupados por moradores em situação de rua, na área central de Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem do ac24horas que esteve no espaço, muitos dos moradores que residem nas ruas da capital estão usando o espaço para uso de drogas, cometimentos de crimes, práticas de sexo e para dormirem durante a noite.

O governo, no fim do ano passado, chegou a usar o espaço dos quiosques para serem usados pela economia solidária – durante a realização da Copa do Mundo do Catar.

Nesta semana a prefeitura de Rio Branco fez serviço de poda nas árvores e limpeza do parque, mas nenhum reparo estrutural foi realizado.

Resposta do governo

Em meio ao descaso em um dos pontos turísticos da capital, a assessoria da secretaria de obras públicas, informou que o governo promoveu no Parque da Maternidade os serviços de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, nova iluminação, poda de árvores e revitalização das ciclovias, calçadas e da Concha Acústica. No entanto, não houve resposta acerca do abandono dos quiosques.