“Vocês que torceram pelo meu fim, chupa”, diz Hangell ao pagar fiança e ser solto da delegacia

Ao deixar a Delegacia Geral de Polícia Civil de Xapuri após pagamento de fiança, o cantor sertanejo Hangell Borges gravou um story no Instagram falando a respeito da sua prisão, ocorrida na madrugada deste sábado, 21, quando cantava em um evento na Festa de São Sebastião.

No vídeo, ele nega veementemente o que foi relatado pelos policiais no boletim de ocorrência, acusa a imprensa que noticiou o fato de fazer fofoca e argumenta que foi preso sem qualquer motivação, classificando os militares que o prenderam de “despreparados”. Segundo ele, o motivo da prisão foi ter cantado “uma saideira”.

“Prender bandido eles não vão, só querem ficar na rua fazendo blitz ou então abordando pessoas, mas entrar em favela e prender bandido, não prende não. Infelizmente, hoje a polícia tá assim, não é todos, claro, mas esses que foram ontem, essa guarnição, sinceramente, despreparada”, disse.

Hangell ainda disse não guardar rancor dos policiais, mas afirmou que “vai conversar” com um deles, sem citar nome, que segundo afirma no vídeo, lhe enforcou na delegacia quando ele se negou a entregar o telefone celular.

“Dizem que é faixa azul de jiu-jitsu, mas só que tô vendo que esse jiu-jitsu dele não serviu pra porra nenhuma. Me pegou, enforcou, ele queria me desmaiar, mas não conseguiu. Conseguiu me deixar rouco”, acrescentou.

Por fim, o cantor fez referência, também sem citar nomes, a pessoas que não gostam dele. “Quem quis me ver no fundo do poço, não foi dessa vez de novo. Aqui a gente cai, mas a gente se levanta. Vocês que torceram para o meu fim, chupa”, disse, mostrando o dedo do meio para a câmera.

De acordo com a Polícia Militar, Hangell Borges foi preso em flagrante depois de ofender verbalmente os policiais militares que deram ordem de encerrar uma festa em que ele se apresentava, por ter ultrapassado o horário estabelecido por decreto municipal. Ele foi liberado já no período da tarde deste sábado, após pagar fiança de dois salários-mínimos.

Hangell vai responder por desobediência e desacato, de acordo com o delegado Gustavo Neves, que lavrou o flagrante. Segundo o que foi relatado no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, além de proferir xingamentos contra os policiais, o cantor instigou o público contra os militares.

Assista o depoimento de Hangell no instagram: