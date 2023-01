“Vamos tratar nossos indígenas como seres humanos”, diz Lula em Roraima

Na última semana, o Rio Acre apresentou oscilações de níveis em todas as estações, de acordo com o mais recente boletim do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) ligado à Agência Nacional de Águas (ANA).

No começo da tarde deste sábado, de acordo com os dados do aplicativo Hidroweb (ANA), em Assis Brasil o rio e nível de 4,47m, Brasiléia 4,32m e Xapuri 6,61m. Os níveis são compatíveis com aqueles considerados normais para este período do ano segundo o SGB-CPRM.

Vale lembrar que os dados disponibilizados pela plataforma online não são tão confiáveis quanto os baseados nas leituras das réguas linimétricas (in loco), principalmente quando os níveis dos rios estão elevados.

Em Rio Branco, o nível do manancial na manhã deste sábado, 21, de acordo com a leitura in loco da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) foi de 10,18 metros.

Ainda na capital, a previsão do SGB-CPRM indica que o nível do rio apresentará redução nos próximos dias, mantendo-se estável posteriormente. É improvável que o rio alcance a cotas de atenção e alerta nas próximas semanas, segundo o boletim.

Chuvas

Considerada a área acima da estação fluviométrica de Rio Branco, foram observadas precipitações médias acumuladas em 7 dias da ordem de 82 mm. Para as próximas duas semanas, são previstos acumulados de chuva em torno de 78 mm, distribuídos em toda a bacia.

Outras cidades do estado

Em Cruzeiro do Sul, de acordo com a Defesa Civil Municipal, a situação é tranquila no momento. Neste sábado, 21, a leitura das 8h marcou 8,80 metros, segundo o coordenador, tenente Lima. No município, a cota de alerta do Rio Juruá é de 11,80 metros e a de transbordo é de 13 metros.

Em Tarauacá, o nível do rio que leva o mesmo nome da cidade também não preocupa a Defesa Civil neste momento. Mesmo a cota de alerta, de 8,50 metros, tendo sido ultrapassada na manhã deste sábado, 21, o sargento Monteiro, coordenador da Defesa Civil Municipal, explica que há uma desatualização da cota.

Há previsão de aumento do nível do Rio Tarauacá para os próximos dias e se aproxime dos 9,50 metros, em razão de chuvas nas cabeceiras e na região do Rio Muru. Segundo o coordenador, as águas começam a desabrigar moradores quando atingem a marca dos 10,30 metros.

Em Jordão, o Rio Tarauacá está estável, segundo a Defesa Civil Municipal. Apesar de ter chovido muito nos últimos dias, a chuva trouxe preocupação à população, de acordo com a coordenadora Maria José Feitoza.

“O rio neste momento está 3,18 metros”, informou ela na tarde deste sábado. “A cota de alerta é 7 metros e de transbordamento, 7,5 metros. A previsão é tranquilidade em relação à uma possível inundação para os próximos dias”, concluiu.

Em Feijó, o Rio Envira marcou 10,20 metros ao meio-dia deste sábado. As cotas de alerta e transbordamento na cidade são de 11m e 12m, respectivamente. De acordo com o sargento Onacélio, coordenador da Defesa Civil Municipal, houve uma redução do nível do rio em 9 centímetros nas últimas 6 horas antes da mais recente leitura.

No entanto, ele afirmou que depois de, possivelmente, vazar até o fim deste sábado, há a previsão de nova subida de nível a partir deste domingo, 22, “considerando a meteorologia local e as notícias do alto Rio Envira”, explicou.

“O município de Feijó já está preparado para atender às eventuais vítimas de uma possível inundação, com um Plano de Contingência devidamente atualizado, instituições locais em alerta, monitoramento diário e aprovisionamento de abrigos provisórios”, concluiu o coordenador.