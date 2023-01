No Acre, preço da gasolina, etanol e diesel segue estável, diz ANP

A abertura de novas empresas no Acre deu um grande salto em 2022, dobrando de número em comparação a 2021. Eram 32.192 em 2021 e atualmente são 45.751 empresas estabelecidas no Estado, a maioria (60,59%) em Rio Branco, segundo a plataforma Empresômetro.

O crescimento nas novas empresas neste período pós-pandemia da Covid-19 é de 42,11% e segue uma tendência nacional para 2023.

Praticamente todos os 22 municípios do Acre registraram abertura de novas empresas no período. Além de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Sena Madureira se destacam mas com avanços bem menores que os da capital.

Os dados do Empresômetro corroboram o levantamento divulgado nesta quinta-feira (19) pelo Sebrae e feito a partir de dados da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), mostrando que a abertura de pequenos negócios aponta para uma possível melhora no ambiente de negócios do país, já que o número de Empresas de Pequeno Porte abertas no ano passado foi o maior dos últimos quatro anos. “Essa categoria de empreendimento pressupõe, em geral, investimentos iniciais maiores e mais tempo de planejamento que o demandado para a criação de microempresas ou MEI”, diz o Sebrae.

O setor que mais empresas tem aberto no Acre é o de serviços, com 48,23% do total de novos empreendimentos. O comércio aparece em seguida (43,88%). Indústria e agronegócio apresentam leve crescimento -4,16% e 2,43%, respectivamente.