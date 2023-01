Duarte e Flávio montam chapa para disputar com Toniquim comando da Federação de Futebol

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) oficializou a inscrição da chapa “Renovação” e vai disputar a presidência da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) no próximo dia 31 de janeiro, contra o atual presidente, Antônio Aquino, o Toniquin. O republicano terá como vice em sua chapa o empresário Flávio Silva, ex-assessor do governador Gladson Cameli, que recentemente pediu exoneração do cargo para se dedicar aos negócios próprios.

O parlamentar, que afirma não existir nenhum impedimento para ser cartola e deputado em Brasília, registrou a candidatura na noite desta sexta-feira, 20, com apoio de cinco clubes: Galvez, Andirá, Adesg, Sena Madureira e São Francisco. Já Atlético, Andirá, Adesg, Assermurb, Rio Branco, Humaitá, Independência, Vasco, Sena Madureira, Galvez, São Francisco, Náuas e Plácido de Castro irão decidir quem irá comandar o futebol acreano pelos próximos quatro anos.

O deputado contou que o movimento para lançar uma chapa de oposição pela disputa da Federação de Futebol do Acre tem aval dos principais atores do futebol acreano, e se iniciou pela necessidade de alternância do poder. “É preciso oxigenar a Federação de Futebol do Acre. Conseguimos a primeira vitória, que foi a união de clubes para registro da Chapa Renovação. E aqui quero parabenizar e agradecer publicamente o apoio dos clubes que apoiaram nossa chapa, pois sei o tamanho do desafio e da coragem necessária para quem decide colocar a cara em busca de mudanças, e assumir uma postura de oposição em nosso Estado”, disse Duarte ao jornalista Paulo Henrique Nascimento, em seu blog.

Roberto disse ainda que sua motivação para concorrer à presidência da Federação de Futebol do Acre se deu devido ao futebol ser muito além do esporte mais popular do planeta e também ferramenta de inserção social, que gera renda para ambulantes, que movimenta o turismo, o mercado de entretenimento e de publicidade. “O futebol oportuniza e movimenta uma gigantesca cadeia de pequenos e grandes negócios e abre portas para nossos atletas e clubes. Mas o futebol acreano precisa ser cada vez mais valorizado, precisa crescer”, comentou.

O parlamentar destacou que o desafio será levar um clube do Estado a disputar a série B do Campeonato Brasileiro. “Precisamos melhorar as condições dos clubes, para que eles possam disputar, por exemplo, a série B do futebol brasileiro. Este é um momento único e uma grande oportunidade para o futebol acreano. Como Deputado Estadual já aloquei emendas para apoiar alguns Clubes. Agora como Deputado Federal tenho como contribuir muito mais, alocando recursos de emendas. Vou ser incansável na busca de apoio junto aos governos, as nossas bancadas federal e estadual e junto à iniciativa privada na captação de apoio e recursos para realização de investimentos estruturantes para Federação e, principalmente, para fortalecer todos os Clubes acreanos” argumentou.

Duarte registrou que vem tratando do diálogo franco e aberto com os clubes – desde sua candidatura. “Desde o início do processo eleitoral estamos buscando dialogar com todos os clubes, através dos seus dirigentes e comissões técnicas. Nesse processo percebemos que existe um movimento muito saudável em busca de melhorias, um sentimento dos próprios clubes que tem sido decisivo e muito motivador para que pudéssemos entrar na disputa. De uma coisa podem ter certeza, a federação terá um presidente apaixonado pelo futebol, que respeita e valoriza o esforço e a dedicação de cada profissional, cada atleta, cada equipe técnica e dirigente que levam nas costas os nosso Clubes, pois são uns guerreiros, verdadeiros sobreviventes. Diálogo e trabalho, não vai faltar na nossa gestão”, assegurou.

Respeitando a atual gestão do futebol acreano, Roberto defendeu a alternância de poder. “Eu, particularmente, tenho maior respeito por tudo que o Toniquim fez até aqui e entendo que isso deve ser preservado. Mas, a alternância de poder é necessária, também no esporte. Alguns Clubes já iniciaram essa renovação, e tenho certeza que agora é o momento de renovarmos também a Federação. Estou muito motivado para esse desafio. O momento agora é de renovação e podemos buscar apoio importantes para investir nos clubes, garantir que tenham condições de investir nas categorias de base e, principalmente, levar o futebol acreano novamente ao coração dos acreanos, que possamos encher novamente os estádios para assistir nossos jogadores em campo. Esse é meu sonho, e estou pronto para mais esse desafio”, esclareceu.

Com informações de Paulo Henrique Nascimento*