Quem ganha menos de 1,5 salário mínimo poderá pagar Imposto de Renda

Quem precisar de um serviço bancário diretamente nas agências vai ter que exercitar a paciência por conta do feriadão que começa nesta sexta-feira, 20, e se estende até a próxima segunda-feira, 23. As agências só voltam a abrir na próxima terça-feira, dia 24. Aa datas comemorativas se referem ao Dia do Católico e ao Dia do Evangélico.

Além das agências bancárias, serviços que não são considerados essenciais também não funcionam durante o feriadão.

No caso do setor de saúde, funcionam apenas as unidades de atendimento de urgência e emergência como o Pronto-Socorro e as UPAS. As demais unidades como a Fundação Hospital e postos e centros de saúde do município não abrem as portas.