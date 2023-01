Embriagado, homem cai de bicicleta, bate a cabeça e vai parar no PS de Rio Branco

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Espetáculo Fiandeiro de Tempos, na Usina de Artes

Abrindo a temporada de 2023, o espetáculo Fiandeiro de Tempos será exibido nesta sexta-feira, 20 e sábado, 21, às 19h30, na Usina de Arte João Donato.

O peça teatral é um monólogo que aborda o modo de vida e histórias do homem ribeirinho, famílias que encontram na floresta e tudo o que precisam.

– Show de Álamo Kario, no Adega Beer

Sextou com diversão e aquele chopp gelado, além de show Pop Rock com Álamo Kario, é na Adega Beer. A apresentação inicia às 19h.

– Especial Anos 90 e 2000, no Studio Beer

Nesta sexta-feira, 20, no Studio Beer, no Especial Anos 90 e 2000, a banda Shiver, vai trazer o melhor do Rock nacional e internacional que marcaram as décadas, trazendo boas memórias e comemorando a noite.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Agora com novo horário de funcionamento, das 19h às 03h.

Nesta sexta-feira, 20, acontece o ‘Se Joga e vem de R’, com os DJs Lunnar e Gabs. Já no sábado, 21, tem a festa ‘Pau Pra Toda Obra’, com 100l de Gummy free.

– Sextou com Pagodinho, no Vila Beer

No Vila Beer, tem o Sextou com Pagodinho, neste dia 20, com apresentação de Samba Groove e banda Levada do Gheto, além de promoções de cervejas e Drinks em dobro.

– Festa Neon, no Studio Beer

No sábado, 21, a Festa Neon, no Studio Beer chega trazendo o melhor do Pop, com o DJ Jardel. Além de tocar as melhores de Miley Cyrus, Demmy Lovato, Selena Gomes e Ariana Grande, a entrada é gratuita até às 00h.

– Especial Charlie Brown Junior, no A Confraria

A banda Tarja toca nesta sexta-feira, 20 no Especial Charlie Brown Junior, a partir das 20h30, no A Confraria. O tributo ao grupo de rock brasileiro, trás no repertório as melhores músicas, como ‘Céu Azul’, ‘Só os Loucos Sabem’, ‘Dias de Luta, Dias de Glória’, entre outras.

– Filme ‘Aftersun’, no Cine Teatro Recreio

O grande sucesso de público no Cine Teatro Recreio, o filme Aftersun, tem mais um dia de seção especial nesta sexta-feira, 20, a partir das 19h.