Um abacaxi no colo para ser descascado 

A DEPUTADA federal Jéssica Sales (MDB), reafirmou ontem em postagem ao BLOG, que a sua meta política continua sendo a de disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul na eleição do próximo ano. Não vai encerrar a sua carreira pelo fato de não ter sido reeleita, mesmo tendo mais de 20 mil votos, boa parte em Cruzeiro do Sul.

Jéssica está tirando um tempo para se especializar na sua área médica; pensa mais na frente prestar serviço ao estado na sua especialidade, mas descarta a veracidade nos boatos que seria nomeada para ser diretora da Maternidade de Cruzeiro do Sul.

“Não procede”, destacou. O caldo de cultura disso tudo é que a Jéssica é o único nome da oposição no Juruá capaz de disputar com chance a prefeitura de Cruzeiro. Sem ela no jogo ficará mais leve o atual grupo no poder do município, emplacar mais quatro anos, na eleição do ano que vem.

CRÔNICA ANUNCIADA DO GOLPE

O RASCUNHO encontrado pela PF na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres com minúcias e etapas como se daria um golpe militar, é a prova de uma crônica golpista que já vinha sendo anunciada.

NÃO ENCONTROU ECO

O GOLPE para depor o Lula só não ocorreu porque não houve adesão em massa do comando das Forças Armadas, embora muitos dos seus setores fossem simpáticos. O certo de tudo, é que venceu a democracia.

DEPOIS RECLAMAM

A mesa diretora Câmara Municipal de Tarauacá criou um Vale Alimentação de 600 reais para cada vereador. Depois reclamam que estão sendo perseguidos pelo MP.

NOME PARA DISPUTA

ELEITO PARA O SENADO, jovem, o futuro senador Alan Rick (União Brasil), é um nome para a disputa do governo na eleição de 2026. Só não deve pautar seu caminho pelo radicalismo ideológico e religioso, mas pelo equilíbrio, como sempre agiu nos mandatos de deputado federal. Pode ser oposição sem ser radical.

PRINCIPAL DEFENSOR

O DEPUTADO Nicolau Junior (PP) é hoje o principal defensor dentro do PP, para que a deputada federal eleita Socorro Neri, dispute a PMRB no próximo ano.

NOME NO JOGO

UM NOME interessante no jogo para a disputa da prefeitura de Feijó, em 2024, é o da vereadora Terezinha Moreira (PL). O atual prefeito Kiefer Cavalcante, não pode disputar a reeleição, o que deixa a eleição aberta.

ELEIÇÃO ACABOU

IMPRESSIONANTE o grau do radicalismo de alguns bolsões descontentes, querendo derrubar o Lula. Minha candidata foi a Simone Tebet, mas quem ganhou foi o Lula, a eleição acabou. Na democracia, se ganha e se perde. Quem perdeu, espere a eleição de 2026. Só não discuto com fanático, porque não são racionais.

GRANDE CONTRIBUIÇÃO

CASO a próxima composição do Congresso acabasse com a figura do “senador suplente”, já estaria dando uma grande colaboração para a democracia. Não se assistiria mais pessoas que só tem o voto, virarem senadores.

TENTATIVA DO CONVENCIMENTO

O ex-senador Jorge Viana tem conversa marcada para hoje com o ex-prefeito Marcos Alexandre. No menu, tentar convencer o Marcus aceitar comandar o DNIT.

IDEOLOGIA NA GAVETA

A primeira conversa marcada pelo diretor da APEX, Jorge Viana, com o governador Gladson, pode ser o início de várias outras. Quando fala alto o interesse do estado, as ideologias políticas devem ser engavetadas.

UM CARA DA ÁREA

UMA nomeação que se justificou na nova equipe do Cameli foi a do jornalista Altino Machado para uma diretoria na Fundação Cultural. Conhece e viveu a área. Participou do fervor cultural da década de 70, como ator teatral. Pode ajudar com ideias o presidente Minoru.

FATO CANTADO

VÁRIAS vezes publiquei neste espaço que o Arena da Floresta, o melhor de nossos estádios de futebol, estava abandonado e transformado pelos dirigentes do setor no estado, num campo de peladeiros e longe dos grandes clássicos do futebol profissional. Não é novidade, portanto, a interdição judicial do Arena.

ALGUÉM DA ÁREA

O GLADSON errou no primeiro mandato e está errando no segundo mandato, ao não colocar no órgão que trata do esporte, uma pessoa afeita à área. Não pode improvisar nomes para atender a interesses políticos.

ESSE É O ACRE

SÃO 417 MIL OS BENEFICIÁRIOS do Auxílio Brasil, no Acre. Isso é mais que 50% da população. É um triste quadro, e é uma mostra do desemprego e da miséria que campeia no estado. São números para ninguém se orgulhar. Deixamos de ser apenas a República do Contracheque, para ser, também, a República do Bolsa Família.

ESSE É O PROBLEMA

VETAR o nome do deputado Jenilson Leite (PSB) numa aliança para disputar a PMRB em 2026, não é problema para o PT. O problema é não ter um nome forte nos seus quadros, capaz de quebrar a rejeição ao PT, na capital.

NÃO QUER

O ÚNICO que poderia entrar na disputa, o Marcus Alexandre, não quer. Falando nele, como foi burro! Poderia hoje ser um deputado estadual e ter uma tribuna.

O PT NÃO APRENDE

O PT não aprende nunca. Essa tese que viceja em muita gente de sua cúpula de que o ex-presidente Bolsonaro deve ser preso, vai ser um tiro no pé. Ele pode sair de vítima na história, como acabou saindo o próprio Lula.

ESSA DEVE SER A META

REDUZIR a miséria no Brasil, esse sim deveria o foco a ser feito pela equipe do presidente Lula. É o sucesso ou não dessa empreitada que marcará o novo governo petista. Não pode passar um mandato envolto em brigas políticas.

MEU PIRÃO PRIMEIRO

A DISCUSSÃO regional do PT será daqui para frente a de relacionar nomes, para ocupar os cargos federais no estado. Será pouco pirão para muitas bocas famintas.

MP EXEMPLAR

O MP do Acre foi exemplar, pelas medidas tomadas contra as ações golpistas no estado, na defesa da democracia.

FRASE MARCANTE

“Mesmo que não se ajoelhe no milho e faça um mea-culpa – dificilmente um político faz esse tipo de coisa -, seria bom que se mostrasse através da prática que as lições foram aprendidas”. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, ao lembrar que depois de Antônio Palocci como ministro da Fazenda de lula1, entre 203-206, o PT se perdeu na condução da economia.