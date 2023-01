Moraes estipula multa de R$ 100 mil caso Alan Rick não apague postagens que incentivam golpe

Organizados pelo Fórum de Desenvolvimento Empresarial e Inovação do Acre, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) trimestral, do IBGE, mostra que no terceiro trimestre de 2020 o setor primário acreano, a agropecuária, ocupava 38 mil pessoas no Acre.

Quatro anos depois, no terceiro trimestre de 2022, o número de ocupados no setor chegou a 42 mil pessoas, representando um aumento de 10,5% no período.

Os dados são realmente positivos: apenas no setor da agropecuária, o número de empregos com carteira assinada saiu 3.546 vagas em 2020 para 3.761 em 2022, crescimento de 6,1% na oferta de postos de trabalho formal nesse segmento que é considerado motor do desenvolvimento do Estado para o atual governo.

Em novembro, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a análise por grupamento de atividades econômicas, dois dos cinco grandes grupos econômicos tiveram saldo positivo em todo o País, o que se repetiu no Acre com comércio e serviços liderando a abertura de emprego formal. “O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor do Comércio (com 105.969 postos), com destaque para subsetor do Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (+20.731). Em seguida, com saldo de 92.213 postos de trabalho formais, vem o setor de Serviços”, informa o Ministério em pesquisa publicada em dezembro.