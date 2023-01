Rio Acre chegará a 12 metros neste fim de semana, alerta previsão

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 18, o nome dos gestores das unidades de saúde na capital e no interior do estado que vão ajudar o novo secretário Pedro Pascoal na gestão da saúde acreana. Entre novos nomes e remanescentes da administração passada, foram nomeados quase 30 comissionados.

No Pronto-Socorro de Rio Branco foi confirmado o nome do enfermeiro Lourenço de Oliveira Vasconcelos, que vai ter como gerente administrativa Tatiana Benvindo e Daniel Gustavo Nascimento como gerente de assistência.

Ocorre mudança também no Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC), que envolve o Hospital da Criança e Maternidade Bárbara Heliodora, que terá como gerente-geral a pediatra Socorro Elizabeth Rodrigues. José Martins de Souza foi nomeado gerente administrativo. Já Karina Hechenberger é a nova gerente de assistência à saúde.

O médico Eduardo Formiga continua como gerente-geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Nas UPAS, Gladson promoveu mudanças. Dora Vitorino, que comandava o Pronto-Socorro volta para a UPA do 2º Distrito onde já foi gestora e Irailson Nascimento assume a gerência administrativa. Já na UPA Franco Silva, conhecida como UPA da Sobral, Simone Prado continua na gerência-geral, Kaline Costa é a gerente administrativa.

Outras nomeações nas unidades de saúde são de Luciana Oliveira como gerente-geral, Alex Bezerra como gerente administrativo e Graciele Menezes como gerente de assistência da Políclinica do Tucumã e Ana Luiza Vasconcelos como gerente-geral do Centro Especializado em Reabilitação – Frei Paolino Baldassari (CER III).

O Complexo Regulador vai ter Pedrini Penha e Penha na gerência-geral, Olívia Gabriele Amorim como gerente administrativa e Keiciane Silva Oliveira na gerência de assistência à saúde.

Já para as unidades do interior do estado, o governo nomeou Carlos Renato Félix, gerente de assistência do Hospital Dr. Manoel Marinho Monte em Plácido de Castro e Antônio Cleidinei Silva de Castro como gerente-geral da Unidade Mista de Saúde no município de Jordão.

As demais nomeações nas unidades de saúde são de Caroline Perpétuo Formiga, gerente-geral do Hospital de Saúde Mental do Acre – HOSMAC, Gabriela Curty Said como gerente administrativa do Centro de Atenção de Hemoterapia e Hematologia do Acre – HEMOACRE, Janete Tayna Nascimento Rodrigues vai comandar o Laboratório Central de Saúde Pública — LACEN, Thereza Cristina Picado será a responsável pelo Hemoacre, Carlos Cardoso Modesto vai gerenciar o Hospital de Saúde Mental do Acre – HOSMAC e Jaida Moreira Nunes foi nomeado gerente-geral do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas III (CAPS).