Prefeitura de Cruzeiro do Sul ainda não definiu local do Carnaval 2023

A prefeitura de Cruzeiro do Sul ainda não definiu o local da realização do Carnaval 2023. A festa momesca, que sempre aconteceu no Gamelão da Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade, poderá ser transferida para a área do Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405, a 10 quilômetros da área central.

“Ainda não foi definido o local. Estamos fazendo reuniões e em breve será definido”, citou o secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel.

Os últimos grandes eventos de Cruzeiro do Sul, a ExpoAcre Juruá 2022 e o Réveillon, foram feitos no Estádio.

O Carnaval 2023O Carnaval 2023 terá início no dia 17 de fevereiro, sexta-feira, prosseguindo até terça-feira, 21 de fevereiro.

Por causa da pandemia de Covid-19, o último carnaval realizado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul foi em 2020 no Gamelão e atraiu cerca de 10 mil pessoas à cada noite. Foi considerado pela Polícia Militar como um dos mais tranquilos dos últimos anos.