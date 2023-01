Padeiro, garçom e babá: Sine oferta 38 vagas de emprego nesta quarta-feira

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar suposta prática de estupro contra vulnerável no município de Feijó, interior do Acre. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico de segunda-feira, 16.

De acordo com a promotora Bianca Bernardes, o órgão controlador recebeu uma denúncia a partir do recebimento do Processo Judicial nº 0700205-86.2016.8.01.0013, encaminhado pela Vara Cível de Feijó, noticiando possível prática do crime de estupro de vulnerável em desfavor de Luciene de Freitas Vitalino, bem como necessidade de verificação da atual situação da criança.

Em busca de averiguar a situação da vítima, o MP instaurou um procedimento administrativo. “A fim de acompanhar suposta situação de risco e/ou vulnerabilidade em que se encontra a criança.”, diz trecho do documento.