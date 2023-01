Governo cria comissão para coordenar concurso do IAPEN

O governo do Acre deu o primeiro passo de forma oficial para a realização de concurso público de níveis médio e superior do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN).

De acordo com o decreto assinado pelo governador Gladson Cameli, a comissão vai fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso público, tais como número de vagas, descrição dos cargos com indicação da localização das vagas, remuneração, requisitos para provimento, e, ainda, disponibilizar à empresa realizadora toda a legislação atinente ao concurso público, vai também articular-se com a empresa realizadora, quanto às datas relativas às atividades constantes do Contrato, e fazer cumprir o respectivo cronograma e acompanhar a elaboração do edital do concurso público e providenciar sua aprovação.

A Comissão é composta por representantes da Secretaria de Estado de Administração e do IAPEN, com a seguinte composição: Cleylton Franklin da Silva Araújo – Presidente; Valdemir Sotero da Silva Júnior – Membro; Soraia das Chagas Leite – Membro e Joseph Stefano Maia Cabanelas Martins – Membro.Governo cria comissão para coordenar realização de concurso público no IAPEN

O governo do Acre deu o primeiro passo de forma oficial para a realização de concurso público de níveis médio e superior do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN)).

De acordo com o decreto assinado pelo governador Gladson Cameli, a comissão vai fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso público, tais como número de vagas, descrição dos cargos com indicação da localização das vagas, remuneração, requisitos para provimento, e, ainda, disponibilizar à empresa realizadora toda a legislação atinente ao concurso público, vai também articular-se com a empresa realizadora, quanto às datas relativas às atividades constantes do Contrato, e fazer cumprir o respectivo cronograma e acompanhar a elaboração do edital do concurso público e providenciar sua aprovação.

A Comissão é composta por representantes da Secretaria de Estado de Administração e do IAPEN, com a seguinte composição: Cleylton Franklin da Silva Araújo – Presidente; Valdemir Sotero da Silva Júnior – Membro; Soraia das Chagas Leite – Membro e Joseph Stefano Maia Cabanelas Martins – Membro.