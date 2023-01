Estado e Ministério da Agricultura discutem fortalecimento das cadeias produtivas do Acre

Nessa terça-feira, 17, o secretário de Estado de Produção e Agronegócio (Seprod) do Acre, Luis Tchê, esteve na capital federal, onde a principal agenda foi um encontro com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro. Durante a conversa com o ministro, o secretário ressaltou a importância das cadeias produtivas do estado, salientou a necessidade de avançar na implantação da tecnologia na produção, aumentando assim o poder produtivo, e reforçou as parcerias que busca para caminhar lado a lado no desenvolvimento do agronegócio no Acre.

Por orientação do governador Gladson Cameli, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e de Políticas Indígenas do Acre (Semapi), o secretário acreano ressaltou a importância de caminhar alinhado com o meio ambiente, produzindo assim de maneira sustentável. Luis Tchê é o primeiro membro do secretariado acreano a se reunir com um ministro responsável pela pasta que gere em âmbito nacional.

“A parceria entre Estado e Federação é indispensável na busca pelo desenvolvimento produtivo em nosso estado. Vamos dialogar e buscar as saídas dos problemas enfrentados por aqueles que estão lá na ponta da produção”, disse o secretário.