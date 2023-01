Bolsa Família de R$ 600 começa a ser pago hoje (18); R$ 90 milhões para o Acre em janeiro

A Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE) anunciou no Diário Oficial desta segunda-feira, 16, a abertura do XX Processo de Avaliação e Seleção de Estagiário para a formação de cadastro de reserva de Estágio de Estudantes de Nível Superior, na área de direito.

Podem participar do estágio, estudantes de Direito regularmente matriculados do 3º ao 10º período, ou equivalente, das seguintes universidades ou faculdades conveniadas com a PGE/AC: Universidade Federal do Acre (UFAC), Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO); União Educacional do Norte (UNINORTE); Instituto de Ensino Superior do Acre (IESACRE); Faculdade da Amazônia (UNAMA); União Educacional Meta LTDA (UNIMETA) e Faculdade Pitágoras de Rio Branco

A jornada de estágio é de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. O estagiário da PGE/AC fará jus a uma bolsa de estágio, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como a auxílio transporte no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

As inscrições serão realizadas no período de 16 de janeiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023 exclusivamente via internet pelo site www.estagio.pge.ac.gov.br

O edital diz ainda que é necessário a doação, comprovada via transferência bancária ou PIX (chave CNPJ), no valor mínimo de R$ 10,00 (dez reais), à Associação dos Procuradores do Estado do Acre – APEAC, CNPJ nº 14.412.811/0001-04, Agência nº 2358-2, Conta Corrente nº 18.975-8, do Banco do Brasil, que será destinado à aquisição de bens de primeira necessidade para entrega às famílias em situação de vulnerabilidade no Estado do Acre, mediante prestação de contas.

As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. As provas estão marcadas para o dia 13 de março e a publicação do resultado final no dia 27 de março.