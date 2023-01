Ministro do TSE inclui minuta apreendida em ação contra ex-presidente Bolsonaro

O Serviço Social Autônomo da Agência de Promoção de Exportações do Brasil abriu nesta segunda-feira (16) Chamamento Público para seleção de instituição visando celebração de convênio com a Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil).

O objetivo é executar o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) em localidades do Estado do Acre e as empresas interessadas em enviar propostas podem consultar o edital n° 14/2022, disponível no Portal de Aquisições da Apex-Brasil: compras.apexbrasil.com.br > Chamamento Público > CHP 14/2022 > Documentação.

Daí, basta ao interessado encaminhar a documentação solicitada para a referida localidade por meio do link https://click.apexbrasil.us/peiexac até dia 8 de fevereiro de 2023.

Segundo o Chamamento Público, informações adicionais no e-mail [email protected] ou pelo nosso Fale Conosco em compras.apexbrasil.com.br/faleconosco.

O presidente da Apex, Jorge Viana, tem proferido vários informes e realizado encontros no Estado do Acre visando fomentar as exportações. Em reunião com JV, o governador Gladson Cameli se colocou à disposição e disse que apesar das dificuldades as exportações do Acre cresceram 65% nos últimos anos.