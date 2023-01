Propostas para expansão do comércio exterior são debatidas pelos “donos” do PIB do Acre

O auditório da Fecomércio foi palco no início da noite desta segunda-feira, 16, de um debate aberto entre empresários representantes do Agropecuária, Indústrias e Comércio com o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, que veio ao Acre acompanhado de parte de sua diretoria para ouvir e apresentar saídas para o desenvolvimento do comércio exterior com o objetivo de gerar emprego e renda para a população.

Sob olhares curiosos dos detentores de uma parcela considerável do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, Jorge Viana se colocou como um aliado do governo Lula para ajudar o Acre a se desenvolver. “O governo do presidente Lula começou e eu fui convidado para assumir a presidência da Apex, responsável por atrair investimento para o Brasil e trabalhar para que haja o aumento das exportações. Essa é a primeira viagem que faço como presidente da Apex e é aqui no Acre. Vou visitar todos os Estados, falar com todos os governadores porque o Brasil exporta pouco ainda. Os números são grandes, mas um país que nem o nosso ainda tem muito a crescer. Essa vinda no Acre é um começo de uma história nova e o Acre é o que menos exporta, perto de 50 milhões de dólares no ano passado. Quando eu saí do governo a gente já tava exportando 20 milhões. 16 anos depois a gente só dobrou. Eu acredito que daqui a 3 ou 4 anos o Acre possa estar exportando 250 milhões de dólares e não 50 milhões. Para isso precisamos trabalhar com as empresa, com os setores produtivos e envolver o governo.

Já a Diretora de Negócios da Apex, Ana Paula Repezza, ressaltou as potencialidades do Estado do Acre para exportação. “Quando a gente chega num Estado como o Acre e que tem essa quantidade de produtos ligados à sustentabilidade, à bioeconomia, a gente percebe um volume de oportunidades. O mundo inteiro quer consumir produtos ligados à economia sustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas também social e ai gente percebe um potencialidade de trabalho muito positiva, mas não apenas de produtos da floresta, mas também produtos com mais valor agregado como móveis, produtos de design, o artesanato da região que a gente sabe que tem uma aceitação muito grande”, frisa.

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, enalteceu o trabalho de Jorge Viana de iniciar a caminhada da Apex pelo Acre. “Isso deixa a gente envaidecido e a nossa expectativa é que todo o setor produtivo agora seja enxergado pelo governo federal num movimento crescente, de melhoria da nossa apresentação dos nossos produtos de exportação. Nós já temos uma Câmara Técnica que discute essa proposta, esse tema e entre outros, dentro do Fórum Empresarial das federações e agora com a chegada do Jorge a gente tem uma expectativa de um bom relacionamento com o governo federal e se Deus quiser a criação de uma contato permanente com o comércio exterior definitivo”, disse.

Já o presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa), Marcelo Moura, reforçou que a ida de Viana para Apex é um “presente” para o Estado. “É um presente para o Acre não só por ser um acreano, mas sim uma pessoa que optou por desenvolver toda a sua vida aqui, sua profissão na política, quanto fora da política e nunca se desligar do Acre, e também pela capacidade que ele tem de fazer bons projetos e trazer esperança. O Acre precisa voltar a ter esperança de crescimento e eu acredito que a gente tem que parar de exportar mão-de-obra. Eu dei uma viajada e vi que a nossa mão-de-obra está sendo exportada e a Apex tem essa legitimidade, essa robustez para trazer para a gente para discutir e criar bons projetos para que o Acre volte a ter esperança”, enfatizou.

O Superintendente do Sebrae/Acre, Marcos Lameira, enfatizou que todas as federações estão aptas a apoiar o trabalho da Apex no Acre. “Essa proposta de desenvolver a política de exportação vai contar com o nosso apoio e também do governo do Estado, através do secretário Assurbanipal, que também juntou-se a esse grupo de empresários do setor produtivo para que a gente ajude a expandir a exportação em nosso Estado”, destacou.

Quem também se pronunciou no evento foi o pecuarista bolsonarista Jorge Moura, considerado no Estado como o “Rei da Soja”, que enfatizou que o trabalho da Apex pode simbolizar mais uma saída viável para o Acre. “O que nós precisamos aqui, é o que foi discutido mais, é financiamento e homens de coragem para fazer o desenvolvimento, para termos produção. E nós temos que parabenizar o nosso Acre que é um Estado muito bom, as nossas terras são boas, o clima é bom, a nossa produtividade é uma das melhores do Brasil”, disse o líder do agronegócio.