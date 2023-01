A pesquisa que avalia a situação dos prefeitos em nada vai influenciar nas eleições de 2024. Até lá muita água vai rolar por baixo da ponte. Porém, tem grande importância para que os atuais gestores se auto avaliem frente a opinião pública. E não adianta brigar com pesquisa. Quem emergiu nestes dois anos de administração mal avaliado deve fazer correção de rumos, se souber, é claro! Quem não fez bem até agora, dificilmente fará melhor. Se quatro anos é pouco, imagine menos de dois.

Vale salientar que um prefeito bem avaliado pode perder a reeleição ou mesmo seu sucessor. Como se diz no popular: “Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”. Ou seja, tudo vai depender de partidos, federações, coligações majoritárias, apoio político de senadores, deputados federais, estaduais, vereadores e recursos. O eleitor não gosta de liso.

A pesquisa não mostrou, entretanto, sabe-se de memórias de pesquisas passadas que a população odeia ruas esburacadas, esgoto a céu aberto, lama, poeira, falta de água e de energia. Todos terão dois verões pela frente até as eleições. A pesquisa funciona como um termômetro do humor dos eleitores. Pelo visto, a população anda mal-humorada na maioria das cidades pesquisadas. Com as devidas exceções, é claro.

“Quando escrevo, sinto um alívio, a minha dor desaparece, a coragem volta. Mas pergunto-me: escreverei alguma vez alguma coisa de importância? Virei a ser jornalista ou escritora? Espero que sim, espero-o de todo o meu coração! Ao escrever, sei esclarecer tudo: os meus pensamentos, os meus ideais, as minhas fantasias”. (Anne Frank)

. O prefeito Bocalom (PROGRESSISTA) precisa investir na recuperação de ruas, esgotos e melhorar o fornecimento de água.

. Uma parceria com o governador Gladson Cameli (PP) é fundamental; a população não diferencia o que são as ruas do programa ruas do povo das que não são.

. Sobre pesquisas, Bocalom esteve pior.

. Porém, a situação não é confortável,

. A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, não pode culpar ninguém por ser a pior avaliada pelos cidadãos.

. Não é falta de orientação, de conselhos.

. Consta que o ex-prefeito Marcus Alexandre não quer voltar para o Dnit.

. Faz muito bem!

. Nada do que foi será/de novo do jeito que já foi um dia…

. O deputado Pedro Longo (PDT) continua a peregrinação para chegar à presidência da Aleac…ou ao TCE.

. “O governador Gladson Cameli vai procurar todos os senadores e deputados federais eleitos para trabalharem juntos pelo Acre”, (Luís Calisto, secretário-adjunto de articulação política)

. Afinal de contas foram eleitos para isso!

. O cerco ao bolsonarismo radical está se fechando.

. O STF é um dos pilares da república, não é um palácio em Brasília.

. Pois é!

. Bom dia!