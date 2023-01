MP recebe denúncia de abandono de itens e pede providências a Bocalom e Joabe

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) recebeu uma denúncia anônima acerca de uma suposta depredação, abandono e inadequação na guarda de bens públicos da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI, no caso, a Zeladoria de Rio Branco. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico de sexta-feira, 13.

A promotora de justiça, Laura Cristina, destacou que a denúncia da conta de 25 (vinte cinco) veículos automotores, além de maquinários como pá carregadeiras, retroescavadeiras, tratores, caminhões, dentre outros, na grande maioria em estado inservível, conforme Relatório de Diligência n. 37/2022, do Núcleo de Apoio do Ministério Público.

Com base no documento, o órgão controlador decidiu não abrir investigação, mas decidiu recomendar que o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) e o secretário da zeladoria, Joabe Lira, realizassem as dúvidas providências. “Recomenda que sejam realizadas as remoções dos bens móveis servíveis pertencentes à base patrimonial da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI, a saber: Ford Fiesta 2013, de placa NAD-3846; Caminhão Ford F350/2007, de placa MZT-1397; Caminhão Ford F14.000, de placa MZZ-8934; Caminhão Ford Cargo 1317/2007, de placa MZW-6534; Caminhão Ford Cargo 1317/2007, de placa MZW-8694; Retroescavadeira MF 96/2007, de placa RE-01; Trator Caterpillar D-6, de placa TE-01; Retroescavadeira MF 96/2007, de placa RE-02 e; Caminhão Basculante Ford 12.000/1993, de placa MZT-8069, e demais equipamento de manutenção, para novo local evidentemente adequado, especialmente no que tange à deterioração causada pelo sol e demais fenômenos meteorológicos”, diz trecho do despacho.

O que diz a Zeladoria

Ao ac24horas, o secretário da Zeladoria, Joabe Lira, disse que a estrutura é antiga e que herdou os bens públicos já em péssimo estado de conservação. “Na realidade eles falam que a estrutura não é adequada. Ela é da década de 70. Já os veículos que estavam com problemas, quando chegamos eles já estavam quebrados e na gestão a gente já recuperou e fizemos a manutenção de vários”, declarou.

Em relação a estrutura, Lira relatou que Bocalom já determinou a construção de uma nova sede. “Sobre a estrutura, o prefeito já autorizou e vamos construir uma nova sede da Zeladoria”, comentou.