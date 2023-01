Gladson e Jorge fazem 1⁰ encontro pós-eleição e tratam do desenvolvimento do comércio exterior no Acre

O governador Gladson Cameli recebeu o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, na tarde desta segunda-feira, 16, no Palácio Rio Branco, para debater as tratativas e prioridades do desenvolvimento do comércio exterior no Estado do Acre. A reunião é o primeiro encontro entre os dois pós a eleição de 2022, onde ambos disputaram o governo, sendo que Cameli se saiu vitorioso nas urnas.

O encontro foi acompanhado pelos secretários Jonathan Donadoni (Casa Civil), Alysson Bestene (Segov), Ricardo Brandão (Seplag) e Assurbanipal Mesquita (Seicetur) e também contou com a presença de Clarissa Furtado, gerente de competivade da Apex e Ana Paula Repezza, diretora de negócios da Apex.

Além de apresentar parte dos componentes de sua diretoria, Jorge Viana relatou que a pauta do encontro é como fazer para que o Acre deixe de ser último lugar na exportação e ocupe um local de destaque. “A conversa com o governador é uma visita institucional, eu vou visitar todos os Estados e estou começando pelo Acre. Vou falar todos os nossos propósitos e ouvir também o estado, nas prioridades que tem nessa pauta e sugerir coisas e assumir que agora tem o governo federal do presidente Lula em que um dos propósitos é recuperar o terreno perdido nas exportações”, disse Viana.

Viana aproveitou ainda para destacar a nova política do governo Lula. “O Brasil na época do Lula teve um crescimento nas exportações extraordinária. No mundo foi um dos países que mais cresceu, saiu de 100 bilhões de dólares o fluxo de exportação para 400 bilhões e agora, 12 anos depois está em 600. É pouco. E a Apex tem duas responsabilidades, que é atrair investimento do mundo inteiro para o Brasil e estimular e fortalecer as empresas exportadoras e os produtos brasileiros que são exportados”, disse o presidente ressaltando que o Acre e os Estados do norte receberão uma atenção especial.

“O Acre exporta um pouco mais de 40 milhões por ano, quando eu saí do governo, há 16 anos, já exportava 20 milhões. Então eu acredito que é possível sonhar com Acre daqui há 4 anos exportando 200/250 milhões. Crescer pelo menos umas 4 vezes mais, eu acredito nisso e vou trabalhar por isso, como presidente da Apex e minha equipe, para que o Acre cresça e obviamente todos os Estados. Porque essas são prioridades do presidente Lula e do ministro com quem tenho relação que é o ministro da Indústria, do Comércio e serviço, o Vice-presidente, Alckmin”, frisou.

Já Cameli deu boas-vindas a Viana e ressaltou que o Acre está aberto a receber apoio. Na oportunidade o chefe do executivo apresentou uma carta de intenções a a proposta denominada Plano Acreano Plano Acreano de Comércio Exterior – PACEX. O documento tem a finalidade de mapear e identificar as ações a serem desenvolvidas por parte de todos os atores envolvidos, sejam eles empresários, instituições, poder público e parlamentares interessados nesta causa, para que o Estado do Acre adquira um ambiente favorável ao investimento, que nos torne referência no comércio exterior.

“O Plano Acreano da Cultura Exportadora – PACEX contempla diversas ações, organizadas nos seguintes eixos: Relacionamento e promoção de negócios; Logística e infraestrutura do comércio exterior; Barreiras em mercados externos; Inteligência comercial; Assessoramento e capacitação; Estímulo e apoio a negócios acreanos para exportação; Facilitação e desburocratização do comércio exterior”, frisou o secretário Ricardo Brandão.

“Para melhorar a governança destas ações, foi criada uma Câmara Técnica, formada por diversas instituições e coordenada pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e o Governo do Estado do Acre, que tem atuado na governança destas ações e vem trabalhando de forma unida para que o planejamento previsto no PACEX seja efetivamente concretizado, pois entendemos que não podemos mais retroceder nesta causa. Neste sentido, esta Câmara Técnica de Comércio Exterior, vem apresentar as principais necessidades de nosso Estado, visando potencializar ainda mais o comércio exterior”, disse o chefe do Planejamento.

As prioridades apresentadas a Apex foram adequar a infraestrutura das alfândegas, nos municípios de Epitaciolândia e Assis Brasil (pátio, armazéns, instalações para o trabalho, segurança predial; Resgatar o projeto de alfândega modelo para Assis Brasil; Garantir recursos para a conclusão do anel viário e ponte de Brasiléia e também garantir a manutenção das BRs 364 e 317. A Funcionalidade dos serviços de telecomunicações em todo o Estado do Acre, em especial nos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil também foi enfatizada. Além disso, a reformulação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) também foi enfatizada, além do aumento da segurança nas fronteiras.

Outro fator mostrado no encontro é o pedido de apoio com o estabelecimento de um plano e nas ações para estimular e promover os negócios acreanos;

“Apoiar na elaboração de estudos de Inteligência comercial, com prioridade para os países andinos; Apoiar no assessoramento e qualificação de nossas empresas (Programa PEIEX); Apoiar na prospecção de mercados para os produtos acreanos; Avançar no aperfeiçoamento e implantação da Zona de Desenvolvimento Sustentável (ZDS Abunã-Madeira);Avançar no processo de integração com Peru e Bolívia; Constituir um grupo de Trabalho para a governança das pautas prioritárias, que necessitam do Governo Federal”, frisa trecho do documento apresentado a equipe de Viana.

“Assim, esperamos de todos um total engajamento das pautas apresentadas, pois acreditamos que apenas com estas ações concretizadas é que poderemos alcançar um ambiente mais favorável ao comércio exterior e, assim, obter os resultados desejados em termos de desenvolvimento, novos negócios e mais empregos para a nossa sociedade”, disse o governador Gladson Cameli.