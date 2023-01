Forte temporal alaga ruas e deixa pessoas isoladas em Brasiléia e Epitaciolândia

Um forte temporal que teve início por volta das 23 horas deste do último sábado (14), na fronteira do Acre com a Bolívia, deixou moradores em alerta devido ao grande volume de água que tomou ruas e invadiu residências por horas.

De acordo com publicação do jornal O Alto Acre, os registros foram vários nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia. Nesta segunda cidade, o volume de água não foi suportado pelo sistema de drenagem, deixando ruas alagadas por horas.

Em Epitaciolândia, igarapé Bahia, transbordou encobrindo a ponte que liga o centro da cidade ao bairro José Hassem. Na parte alta, moradores foram surpreendidos no meio da noite, quando tiveram suas áreas invadidas pela água.

Em Brasiléia, também foram registrados problemas na zona rural, com o rompimento de um bueiro no Ramal do Esperança, a cerca de 7 quilômetros da cidade, causado pelo grande fluxo de água no momento da chuva.