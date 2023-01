Família passa mal após consumo de queijo na zona rural de Xapuri

O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre realizou 10 operações e fez 400 denúncias a membros de facções, algumas delas com desdobramentos em outras regiões do País.

O Gaeco, de acordo com o MP, tem trabalhado em parceria com as instituições que integram o sistemas de segurança pública e de justiça criminal para combater o crime organizado.

“As facções criminosas representam uma grave ameaça à sociedade, exigindo um enfrentamento firme e permanente”, diz o MP.

Formado por promotores de Justiça que atuam na Capital e no interior do estado, o Gaeco diz que o combate ao crime organizado é “nossa prioridade e vamos continuar destinando do todos os esforços para reprimir a atuação das facções criminosas de forma cada vez mais eficaz”.