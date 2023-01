Exploração mineral rendeu R$ 86,5 mil ao Acre em 2022

Era perto das 19 horas da última sexta-feira (13) quando o primeiro grupo de brasileiros que ficaram retidos por cerca de uma semana nas proximidades de Puerto Maldonado, no Peru, chegou a Iñapari, na fronteira com o Acre, na cidade de Assis Brasil. No dia seguinte, sábado (14), outros brasileiros também retornaram ao Brasil pela mesma rota.

De acordo com um desses brasileiros, o advogado Cristian Delgado, de Rondônia, o grupo que chegou na sexta-feira ao Brasil começou com cerca de 20 pessoas, que se encontraram em Loromayo, no pé da Cordilheira dos Andes, mas foi crescendo à medida que a caravana se deslocava, terminando com 31 pessoas ao retornar ao país.

Em um vídeo gravado no dia seguinte após atravessar a fronteira, Cristian agradeceu, ao lado da família, à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC), citando o coronel Glayson Dantas, do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira, da Sejusp, o (GGIF), além de outras autoridades, inclusive do Peru, que ajudaram nos esforços para trazê-los de volta.

“Não poderia deixar de agradecer o empenho do coronel Dantas, aqui da Secretaria de Segurança do Acre, do comandante Sosa, da Polícia de Carreteras, dos órgãos peruanos que tentaram nos auxiliar o máximo possível. A Zelma do Consulado, que fez o possível para nos acalmar. O Salomão, do hotel em que nós ficamos. Muito obrigado, estamos indo de volta para a casa”, disse.

Ao ac24horas, Cristian contou que ele e sua família viveram momentos de tensão, tendo, em determinado momento, seu carro sido apedrejado pelos manifestantes na região da Santa Rosa. Eles retornavam de Cusco e iriam para Puno, de onde iriam a Arica, no Chile, e retornariam por Puno para Madre de Dios, passando por Puerto Maldonado para retornar ao Brasil. Por conta da situação, a viagem foi interrompida pela metade.

“Em Santa Rosa houve confronto entre policiais e manifestantes. Começou a chover pedra a vários carros foram atingidos. O meu foi o capô, mas outros tiveram os vidros quebrados. Nesse bloqueio nós passamos em uma cena de guerra, com cerca de quinhentas pessoas atirando pedras, batendo nos carros e dizendo pra gente não voltar. Foi traumático mesmo”, relatou.

Para a Sejusp, a mobilização para repatriar os brasileiros e resguardar a segurança deles consistiu em uma verdadeira operação, em um trabalho integrado com as autoridades de segurança peruanas. Além da escolta da polícia local, havia reforço nos pontos de obstrução para evitar ataques ao comboio que trouxe os turistas até Assis Brasil, a 310 quilômetros de Rio Branco.

Ao ac24horas, o coronel Glayson Dantas afirmou que não há notícias de que ainda haja turistas brasileiros em trânsito no Peru e reafirmou que a recomendação do governo acreano é de se evitar viagens para o país vizinho nesse momento. Ele também ressaltou a importância da integração entre os órgãos de segurança acreanos e peruanos para o êxito da repatriação dos brasileiros.

“Gostaria de deixar registrada a excelência na colaboração da Polícia Nacional do Peru, através da Polícia de Carreteras, com o major Oscar Daniel Sosa Ramirez e do diretor nacional de Carreteras, coronel Victor Meza, que sem o empenho e solidariedade deles jamais teríamos conseguido lograr êxito. Nosso Secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, que não mediu esforços para que a missão fosse cumprida”, destacou.

O grupo de brasileiros ficou impedido de deixar o Peru por conta da crise política instaurada no país após a tentativa de golpe do ex-presidente Pedro Castilho, em dezembro último. Ele foi preso, e a advogada Dina Boluarte assumiu o poder. A violência das manifestações se intensificou nas últimas semanas, com bloqueio de rodovias como a Estrada do Pacífico, que liga o Peru ao Brasil e informações de que cerca de 50 pessoas já morreram. Os manifestantes pedem a renúncia de Boluarte, novas eleições e o fechamento do congresso peruano.

Neste domingo (15), o governo do Peru prorrogou o estado de emergência por mais 30 dias em 7 regiões do país, segundo foi noticiado por jornais do país andino. De acordo com o decreto emitido pela Presidência, as áreas afetadas serão: Callao, Puno, Cusco, Andahuaylas, Tambopata, Tahuamanu, Torata e a capital, Lima. O decreto já entrou em vigor.

Ainda de acordo com as mesmas notícias, o governo peruano também impôs toque de recolher por 10 dias das 20h às 4h em Puno. O estado de emergência também inclui 5 rodovias: Panamericana Sul, Panamericana Norte, Central, o corredor rodoviário Apurimac-Cusco-Arequipa Sul e o corredor rodoviário Interoceânico Sul.

VEJA O VÍDEO: