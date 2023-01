Duarte visita Juruá e reafirma compromisso com as prefeituras

O deputado Roberto Duarte (Republicanos) colocou o pé na estrada nesse final de semana para cumprir agendas na região do Juruá. Durante a viagem o deputado reafirmou seu compromisso com as prefeituras. Além de denunciar as péssimas condições da BR-364.

O parlamentar, reafirmou seu compromisso e anunciou mais de R$ 1,6 milhões de emendas para o fortalecimento da zona rural em Mâncio Lima. As emendas destinadas pelo parlamentar são para aquisição de dois caminhões tipo caçamba traçados para dar suporte nos ramais, uma casa de farinha padrão e a construção de dois poços artesianos ambos na Terra Indígena Nukini no Rio Moa. Os recursos já estão garantidos aguardando apenas a liberação do Ministério do Desenvolvimento Regional.

“Roberto tem sido um parlamentar presente e muito atento as reivindicações e problemas do município. Seu gabinete em Rio Branco tem sido quase uma extensão do meu gabinete seja pelo carinho com que sou recebido, seja pela forma como ele tem colocado seu mandato a nossa disposição. Antes mesmo de assumir na Câmara Federal já vem mostrando serviço com o anúncio de emendas importantes para a área rural de nossa cidade”, falou Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

A reunião com o prefeito de Rodrigues Alves ocorreu na vila São Pedro na residência da vereadora Paula Paixão, onde o parlamentar reafirmou seu compromisso com o município.

“Seguiremos incansáveis na luta por melhorias para todos os municípios do Acre, agora defendendo pautas de interesse do nosso povo em Brasília!”, disse Roberto Duarte.

Durante a ida, Roberto Duarte denunciou, através de vídeos nas redes sociais, as péssimas condições da BR-364.

Para o parlamentar é inadmissível que a estrada esteja nessas condições com tanto dinheiro que já foi colocado. “É um absurdo uma estrada estar nessas condições, principalmente após os milhões que foram gastos nela. Em Brasília, a BR 364 será uma das nossas principais bandeiras de luta, vamos buscar melhorias para nossa BR 364 e também nossa BR-317.” afirmou.