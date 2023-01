Gestão de Mazinho tem 45,10% de aprovação em Sena Madureira

O Banco Central do Brasil emitiu um alerta sobre os possíveis golpes que estão sendo aplicados ao Sistema de Valores a Receber (SVR) para roubar dados de usuários.

O SVR é uma ferramenta que mostra os valores esquecidos no banco por pessoas e instituições. Porém, desde abril de 2022, a ferramenta está suspensa para qualquer verificação e ainda não tem previsão de quando será reaberta. Após um expressivo número de ligações que o BC recebeu nas últimas semanas, a instituição financeira faz alerta para se evitar cair em golpes como esses. E afirma que “informações oficiais sobre valores a receber e sobre a consulta ao sistema são divulgadas apenas no site do Banco Central e nas redes oficiais da instituição, e não por meio de aplicativos de mensagens ou SMS”.

O pesquisador do Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS), Paulo Rená, dá dicas do que fazer para não cair em golpes cibernéticos. “O ideal é primeiro não alimentar a conversa, não dar novos dados, além disso, sempre fazer todo o registro possível, como tirar prints”, destaca. Outra dica importante para não cair em golpes relacionados a mensagens recebidas pelo WhatsApp é nunca clicar em links desconhecidos que podem roubar senhas em redes sociais, assim como instalar vírus e programas espiões no celular.

Confira o que fazer para não cair em golpes:

O Banco Central não envia links e não entra em contato com os clientes para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.

Ninguém está autorizado a entrar em contato com os clientes em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber.

Nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

O único site para saber informações sobre valores a receber é https://valoresareceber.bcb.gov.br/