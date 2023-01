Alexandre de Moraes inclui Bolsonaro em investigação de atos contra os três Poderes

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI, deu início a construção da escadaria do Porto da Catraia que fica às margens do Rio Acre, na região do Centro, próximo ao Mercado Elias Mansour.

Esta é mais uma obra, de uma série de ações que estão sendo realizadas para melhorar as vias de acesso à zona rural da cidade, assim, dando mais conforto a quem transita e contribuindo para o escoamento das produções agrícolas da região.

Atendendo as reivindicações e o pedido antigo dos catraieiros e ribeirinhos, o secretário Joabe Lira, fez uma vistoria prévia nos locais que são utilizados por esses trabalhadores e de imediato autorizou a realização de 4 escadarias para facilitar o acesso dessas pessoas. Duas foram construídas, nos bairros Aeroporto Velho e Quinze e duas são construídas na área central da cidade, neste momento nossa equipe executa os trabalhos no bairro Cadeia Velha no Porto da Catraia e posteriormente, o bairro Seis de Agosto será contemplado com a construção de mais uma escadaria que dá acesso ao Rio Acre.

Seu Antônio Silva, representante dos catraieiros e trabalho com a pequena embarcação há mais de 20 anos, parabenizou o prefeito Bocalom e o Secretário Joabe Lira pela iniciativa.

“Eu agradeço o prefeito e o secretário que abriram as portas pra gente, acompanharam a nossa situação, o Porto em péssimas condições, o movimento estava menor por causa disso, agora estamos felizes com essa escadaria que está sendo construída, o acesso vai ficar bem melhor, toda essa nova estrutura vai facilitar ate o escoamento dos produtos”, disse seu Antônio Silva.