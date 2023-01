Fianças pedidas pelo MPF/AC para presos no 4º BIS chegam a R$ 15 mil e Moraes deve decidir

O Programa Bar do Vaz entrevistou nos estúdios do ac24horas na tarde desta quinta-feira, 12, o secretário de governo, Alysson Bestene, afirmou que o governador Gladson (Progressistas), têm uma prioridade no primeiro encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, será a garantia de recursos para recuperar a estrada da BR-364 – que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul que se encontra deteriorada.

Alysson adiantou que, já prevendo qualquer imprevisto, o governador Gladson Cameli já determinou a disponibilidade de recursos oriundos do Estado visando a recuperação de pontos críticos da rodovia. “O governador já se preocupou no orçamento para que a gente possa rodar na estrada de inverno a verão. Ele está com essa vontade de sentar logo com Lula e a pauta é a recuperação total da BR-364. A gente já quer ter recursos para resolver os pontos críticos do governo”, declarou.

Falando sobre o governo federal, o secretário disse que Cameli terá uma relação mais institucional com o presidente Lula, descartando, a princípio, relações políticas com o petista. “Há uma disposição de trabalhar com o governo federal pela logística e não tem como ficar de fora. É mais uma relação institucional, o governador vai ter uma agenda com o Lula e vai ter encaminhamento para atender as demandas do povo acreano. Ele caminha em todas as instâncias da sociedade, a população vai sentir saudades quando houver a saída dele por não haver mais como continuar”, explicou.

Bestene disse no decorrer do programa que a relação com o Poder Legislativo será uma via de mão dupla, além de reforçar que a nova base do governo na Casa Legislativa terá que ser técnica e responsável. “As indicações de um deputado não pode ficar sem resposta. O que a gente puder atender acerca das reivindicações da Assembleia Legislativa será atendido. O governador busca uma base respeitável. Às vezes a base no interior precisa de ações e estamos tentando buscar o caminho. É com esse olhar de respeito que vamos aproximar o governo dos deputados e do povo”, destacou.

Acerca das articulações de bastidores que apontam que o deputado estadual Pedro Longo poderá ser indicado para o Tribunal de Contas do Estado (DOE), Alysson desconversou e falou dos objetivos do governo na nova gestão. “O governo sempre tem que olhar para o futuro para atender os anseios da sociedade”.

Ao ser questionada sobre os rumores que apontam que a deputada federal Jéssica Sales do MDB poderá vir a ser indicada como gestora da maternidade de Cruzeiro do Sul, Alysson elogiou a possível escolha do chefe do executivo acreano. “A deputada federal Jéssica Sales é médica, profissional e tem a gestão na veia. Quem vem para contribuir sempre será abraçado por todos nós”, elogiou.

O gestor falou também das escolhas do governo em relação às nomeações no início do segundo mandato e deixou claro que a nova gestão será mais técnica e menos política. “Esse momento é de muita tranquilidade, respeito e transparência para tratar os interesses dos aliados. Estamos tendo união onde a decisão final seja do governador Gladson Cameli e encaminhe nas instâncias necessárias. Não podemos os anseios individuais se sobrepor aos do coletivo. Será um governo técnico, mas com responsabilidade política. Queremos olhar nas pontas, temos grandes obras para iniciar como o viaduto e a maternidade para nesse segundo mandato entregar ao Gladson. O governador tem tirado tempo para despachar nesse núcleo colocando a opinião dele em todas as ações”, argumentou.

O jornalista Roberto Vaz tratou de assuntos políticos, como por exemplo, uma possível união de Gladson e Bocalom visando as eleições de 2024, porém, Alysson não confirmou o arranjo. “O prefeito tem feito gestos para que as instituições possam fazer o melhor para a população. Com essa união do Estado e município quem ganha é o povo”, mencionou.

ASSISTA AO VÍDEO: