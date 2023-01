Aprovados no concurso da Sesacre devem ser convocados nos próximos meses

O Instituto Federal do Acre (Ifac) ainda está com inscrições abertas, desde 12 de dezembro, no processo seletivo dos cursos de graduação para os campus de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Ao todo, serão disponibilizadas 560 vagas, entre 14 cursos, em vários turnos. A iniciativa é exclusiva para candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio e que participaram pelo menos de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2010 a 2022.

As inscrições serão online, no site do Ifac, no endereço eletrônico http://portal.ifac.edu.br, e ocorrem até o dia 22 de fevereiro. O certame ocorrerá por meio de uma única etapa, que consiste na classificação, conforme o resultado obtido no Enem.

O resultado preliminar, com a lista dos classificados será publicado no dia 23 do próximo mês, a partir das 17 horas. Veja o edital completo.