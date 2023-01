Vídeo mostra aflição de brasileiros sitiados no Peru antes de serem resgatados pelo governo

Na manhã desta quarta-feira, 11, vários moradores reclamaram do aumento crescente da violência no bairro Morada do Sol, área nobre de Rio Branco.

A reportagem do ac24horas esteve no local e ouviu alguns moradores acerca dos últimos acontecimentos. A irmã de um dos moradores, que não se identificou, relatou que o veículo do morador que está em viagem com a família foi roubado em uma ação de criminosos ocorrida na madrugada de hoje. “Teve um assalto de madrugada, eu estava saindo e passei na casa do meu irmão e tava arrombada. Nas câmeras dá para ver o homem levando o carro”, declarou.

No entanto, o fato curioso é que os moradores desconfiam que o recado deixado pelos recenseadores do IBGE na frente das residências pode ter facilitado a ação dos criminosos. Além do roubo de veículos, bandidos tentaram invadir o imóvel de um delegado e executaram uma cachorra.

A responsável pela comunicação do IBGE, Andressa Nascimento, conversou com a reportagem e disse que a folha de recado é deixada na residência após quatro tentativas de realização do censo. Contudo, ela lamenta o roubo e disse que a notificação não foi a causa do incidente. A Polícia Civil, por outro lado, não descarta que a folha de recado possa ter contribuído com o crime.

De acordo com a lei Lei nº 5.534 de 14 de novembro de 1968, “Toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE para a execução do Plano Nacional de Estatística”. Já o Artigo 2º dessa lei em seu parágrafo 1º destaca que “o infrator ficará sujeito à multa de até 10 (dez) vezes o maior salário-mínimo vigente no País, quando primeiro; é de até o dobro desse limite quando reincidente “.