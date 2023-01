Sem oposição, é armazém de secos e molhados

SABER USAR o poder quando está de posse deste, é um dos atributos do ex-senador Jorge Viana (PT). Deu um banho na oposição durante os 20 anos em que o seu partido esteve no comando da máquina do governo, no estado. Quando o PT saiu do poder, seu partido sofreu uma derrota atrás da outra.

A mais recente foi a sua derrota na disputa do governo. Com a vitória do Lula, no comando da APEX, com recursos em caixa de 1,5 bilhão; e com cargos que podem render votos como o comando DNIT, acende uma luz no fim do túnel do petismo acreano, e o Jorge Viana pode trabalhar num projeto ao longo prazo para viabilizar a sua candidatura ao governo em 2026.

Não existe nenhum indicativo até aqui neste sentido, mas não vou me admirar nem um pouco se bem mais lá na frente acontecer uma sua aproximação política com o governador Gladson Cameli, cuja tendência é disputar o Senado na próxima eleição.

Quem é que imaginava uma aliança entre o então governador Orleir Cameli e o Jorge Viana, que redundou no apoio da candidatura do petista ao governo, eleição que acabou ganhando? Antes de isso acontecer, todos diziam que a parceria Orleir-JV, jamais aconteceria. E, aconteceu.

Na política, o tempo é o senhor da razão.

A FAVOR DA DEMOCRACIA

O GOVERNADOR Gladson Cameli apoiou a reeleição do Bolsonaro, mas nunca foi um extremista de direita. Por isso, não é surpresa se posicionar a favor da democracia e contra os atos terroristas e de banditismo, em Brasília.

SEM A MÍNIMA LÓGICA

AS URNAS que são contestadas pelos patéticos bolsonaristas radicais, são as mesmas que elegeram o Bolsonaro várias vezes deputado federal e presidente. Só são fraudulentas, para o Lula? Sem a mínima lógica.

TIRO NO PÉ

OS ATOS de invasão depredação das sedes do Judiciário, Executivo e Legislativo, pelos radicais bolsonaristas, foi um tiro no pé do Bolsonaro. Houve a condenação dos 27 governadores e as lideranças mundiais se solidarizaram ao presidente Lula. A democracia e o Lula saíram por cima nesta historieta de condenáveis capítulos.

GRANDE NOME

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) deve ser o grande nome da oposição, neste segundo mandato do Gladson. É ferino, malicioso, e extremamente preparado. E, conhece a fundo o Regimento Interno da ALEAC. Magalhães é um espécie de último dos moicanos da oposição.

OTIMISMO EXAGERADO

UM AMIGO político que conhece bem o colégio eleitoral de Cruzeiro do Sul debita a derrota da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao otimismo exagerado de que, ela podia estourar de votos, e deixou a campanha frouxa.

PERDEU REDUTOS

SEGUNDO esta fonte, o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) perdeu o domínio político de Marechal Taumaturgo e Porto Walter, onde os candidatos da família estouravam de votos em eleições passadas, e isso pesou muito. Mesmo assim, o Vagner ainda é a maior liderança da oposição no Juruá.

NOME DO DNIT

COMO ESTE BLOG já tinha anunciado, o PT trabalha para fazer do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, diretor do DNIT. É um órgão que tanto pode levar o dirigente ao céu, como ao inferno. Vai depender da verba que o gestor terá para recuperar a BR-364, no trecho para Cruzeiro do Sul, que está destruído.

NOME NA MESA

QUEM deve se colocar como candidato a prefeito de Marechal Taumaturgo, em 2024, é o Atilon Pinheiro, um político de confiança do casal Deda- deputada Maria Antonia (PP), e um dos seus principais apoiadores na região.

SÓ UMA CABEÇA DOIDA

AS FORÇAS ARMADAS acabaram com a última esperança dos golpistas, de que poderiam dar um golpe de estado e recolocar o Bolsonaro no poder, ao tirar todos os manifestantes de frente dos quartéis. Só uma cabeça doida para crer que o Exército poderia intervir para implantar uma ditadura militar no país.

NÃO DUVIDEM

A OPOSIÇÃO não duvide que a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, possa fazer seu sucessor em 2024. Pode-se não gostar dela, por um ou outro motivo, mas é uma fera na política. Depois de conseguir eleger do zero o nada simpático irmão Tadeu Hassem deputado estadual, tudo é possível.

PENDURADO NO PINCEL

QUEM não quer conversa com o senador Márcio Bittar (União Brasil), é o médico Fábio Rueda, que foi lançado candidato a deputado federal com a promessa de apoio total à sua candidatura, e na campanha foi deixado no pincel pelo Bittar. Ainda assim, ele ficou como primeiro suplente.

GARGALO

O PRINCIPAL gargalo que impediu que o governador Gladson tocasse obras, mesmo com recursos em caixa, foi o fato da sua equipe de projetos não ter conseguido acompanhar o volume de verbas que aportou no estado.

CARTA DE SEGURO

DEPOIS que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afastou o governador do DF, Ibaneis Rocha, por corpo mole no combate à turba golpista, os governadores trataram de correr para desmobilizar os acampamentos.

ASSIM É A DEMOCRACIA

O governador mais bolsonarista Tarcísio de Freitas, de São Paulo, deu uma aula de democracia na reunião de ontem dos governadores com o Lula e os chefes dos demais poderes. Foi uma das vozes mais contundentes na reprovação aos atos de banditismo nas sedes do Legislativo, Executivo, e Judiciário, em Brasília.

TUDO PARA SER

A deputada federal Socorro Neri (PP), tem tudo para ser um dos destaques da nova composição de deputados federais do Acre. Desde que alie trabalho à divulgação.

SUMIU NO VENDAVAL

DEPOIS da segunda derrota para o Senado, o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS) sumiu no vendaval. Se de fato, ele tem interesse em disputar a prefeitura da capital terá que estar numa atividade que projete seu nome. Na política, quem não aparece, desparece.

COMEÇANDO POR 2024

O GRUPO da deputada federal Vanda Milani (PROS) saiu por baixo na última eleição. Não se elegeu para o Senado, e nem o filho Israel Milani a deputado federal. Se quer voltar ao cenário político em 2026, tem que começar elegendo aliados na disputa municipal do próximo ano.

FRASE MARCANTE

“Quando você falar, cuide para que as palavras sejam melhores do que o silêncio”. Ditado indiano.