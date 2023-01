Policial que matou estudante tem júri marcado depois de 6 anos

Divulgada nesta quinta-feira (12) pelo IBGE, a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) informa que em novembro de 2022, o volume de serviços no Acre apresentou retração de 1,2% em comparação ao resultado de outubro. Já em comparação a novembro de 2021, o setor cresceu 8,1%, confirmando tendência de oscilação ao longo dos meses.

No Brasil, a PMC diz que o segmento ficou Brasil ficou estável (0,0%) frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal, após ter recuado 0,5% em outubro. Com isso, o setor se encontra 10,7% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 0,5% abaixo de setembro de 2022, ponto mais alto da série.

Na série sem ajuste sazonal, frente a novembro de 2021, o volume de serviços avançou 6,3%, vigésima primeira positiva consecutiva. No acumulado do ano, o volume de serviços avançou 8,5% frente a igual período do ano anterior, e o acumulado nos últimos doze meses assinalou perda de dinamismo ao passar de 9,0% em outubro para 8,7% em novembro de 2022, menor resultado desde outubro de 2021 (8,1%

A variação nula (0,0%) do volume de serviços de outubro para novembro de 2022 teve três das cinco atividades investigadas mostrando taxas negativas, com destaque para informação e comunicação (-0,7%), que eliminou parte do ganho acumulado no período julho-outubro (5,1%). As demais retrações do mês vieram de outros serviços (-2,2%) e de serviços prestados às famílias (-0,8%), com o primeiro eliminando boa parte do avanço registrado em outubro (2,8%) e o último assinalando o segundo resultado negativo seguido (-2,1%).

Em sentido oposto, transportes (0,3%) e profissionais, administrativos e complementares (0,2%) exerceram as contribuições positivas do mês, com o primeiro setor interrompendo duas quedas consecutivas, período em que havia acumulado uma perda de 2,0%; e o segundo mostrando um ligeiro acréscimo (0,2%), após ter recuado 0,9% em outubro.