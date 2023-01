Polícia Militar encontra carro roubado em Cruzeiro do Sul com os R$ 25 mil ainda dentro

Em dois dias, o aposentado Antônio Marques, morador da Vila do Educandário, na Avenida 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul, teve a moto e o carro roubados.

O carro foi levado pelos ladrões às 3 horas da madrugada desta quinta-feira, 12, com R$ 25 mil em espécie, segundo a Polícia Militar, sem que eles soubessem da existência do valor dentro do veículo.

Segundo a vítima, dois indivíduos, arrobaram a janela da frente da casa e o renderem com facões. Ele descreve que os homens foram agressivos batendo com o facão nas suas costas.

Segundo a Polícia Militar, a dupla sabia da existência de dinheiro na casa e revirou toda a residência. Levou, em seguida o veículo, onde o dinheiro estava sem saber da quantia no local.

“A moto do cidadão já foi recuperada e agora estamos em busca do carro e dos ladrões que procuravam por dinheiro sem saber que estava dentro do carro que roubaram”, informou o comandante em exercício da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, capitão Silva Lima.