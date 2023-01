Nível do Rio Acre diminui, mas risco de enchente continua na Capital, alerta Defesa Civil

O governador Gladson Cameli tem usado o expediente de edições extras para agilizar as nomeações de cargos comissionados de seu novo governo. Já quase no final desta quarta-feira, 11, mais um pacote de cerca de 40 integrantes foi publicado.

Como destaques das novas nomeações estão dois nomes que fizeram parte do fatídico Conselho Político que durou apenas 5 meses criado durante o primeiro mandato. Nelson Sales, ex-deputado estadual, foi nomeado para o cargo de Diretor de Planejamento do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN). Já o ex-deputado federal Osmir Lima, foi nomeado em cargo de comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Uma outra nomeação de chama atenção na edição extra do Diário é de Muana Araújo, que foi trazida de Cruzeiro do Sul pelo governador e foi, durante muito tempo, a “voz” do governador na Secretaria de Saúde, tendo sido secretária adjunta e assumindo a titularidade de forma interina. Sua saída da pasta, durante a crise pela morte das crianças no Pronto-Socorro de Rio Branco, foi uma surpresa. Nomeada na Casa Civil alguns dias depois, a própria Muana pediu demissão. Agora, a ex-secretária adjunta volta à Sesacre como cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8.

Já Diego Cavalcante Lins, conhecido como “repórter beijoqueiro” foi nomeado para exercer o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV. Diego foi personagem da confusão com as mães dos bebês que morreram no Pronto-Socorro no ano passado e que acusavam o governo de negligência médica. A confusão aconteceu no mês de junho durante evento realizado na frente do Palácio para receber a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do então governo Bolsonaro, Cristiane Brito. Diego teria se dirigido às mães e teria dito que o ato era “politicagem”. As palavras do “repórter beijoqueiro” revoltaram algumas mães que tentaram, inclusive, agredi-lo. Para não apanhar, Diego foi retirado do local. No mês seguinte, em julho de 2022, Lins foi exonerado por Gladson Cameli.

As outras nomeações foram em sua maioria para a Secretaria de Governo e para o Gabinete Pessoal do Governador. Confira aqui.

Já na edição normal desta quinta-feira, 12, Gladson fez menos de 20 nomeações, quase todas de integrantes da Secretaria de Comunicação.

VEJA O DIÁRIO AQUI