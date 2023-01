Governo do Acre deve acionar Itamaraty para realizar o translado de 25 brasileiros no Peru

Um grupo de pelo menos 25 brasileiros – sendo do Acre, Rondônia e Amazonas – seguem em território peruano, em um hotel na cidade de Puerto Maldonado, à espera de uma autorização para deixar o país em direção ao Brasil. A informação foi divulgada pelo secretário adjunto de segurança pública, Evandro Bezerra, nesta quinta-feira, 12.

Bezerra destacou que o grupo estava no país sob risco de vida por conta das manifestações que ocorrem devido a política. No entanto, o governo do Estado resolveu entrar em contato com o governo peruano para para encaminhar os brasileiros de volta a cidade na tarde de quarta-feira, 11, porém, a fronteira havia sido fechada. “Achamos por bem encaminhá-los a um hotel em Maldonado até acharmos um momento oportuno”, comentou.

O secretário garantiu que os brasileiros seguem bem e com segurança e avisou que o secretário da pasta, José Américo Gaia, deverá entrar em contato com o Itamaraty para trazer os turistas em um avião. “Ele já oficiou o ministério da justiça aa que faça contato com as relações exteriores para que se tome alternativas”, declarou.

Bezerra disse ainda que a documentação já foi enviada ao Ministério da Justiça para que as tratativas sejam executadas. Antes, foi noticiado que em em sete veículos, eles haviam deixado o Peru em direção ao Brasil pela fronteira de Iñapari com Assis Brasil, a 310 quilômetros de Rio Branco, depois de estar sitiado em território peruano por causa dos protestos de setores radicais do país contra as forças de segurança locais, que já deixaram mais de 40 mortos em um mês, porém, a fronteira estava fechada.

ASSISTA AO VÍDEO: