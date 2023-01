Carnaval deste ano em Mâncio Lima não será na Alameda das Águas

Por conta das obras de urbanização que estão em andamento na Alameda das Águas, este ano o Carnaval de Mâncio Lima não será realizado no local, as margens do Rio Japiim, onde tradicionalmente ocorre o evento.

O prefeito Isaac Lima vai se reunir com donos de clubes nesta sexta-feira, 13, para tratar da realização da festa popular nestes locais.

“Amanhã será batido o martelo sobre o Carnaval”, pontuou a Assessoria de Comunicação da prefeitura de Mâncio Lima.

O Ecofolia de Mâncio Lima é tradicionalmente realizado na Alameda das Águas, um dos acessos ao Parque Nacional da Serra do Divisor, e atrai foliões de vários municípios do Vale do Juruá.

A obra de urbanização da Alameda das Águas é realizada por meio de parceria entre o governo do estado e prefeitura. A atual etapa, no valor de R$ 3,8 milhões, inclui o estacionamento, iluminação em LED no deck, recapeamento a partir da rotária, na Avenida Japiim, até o final da alameda, dois pórticos e calçamento.