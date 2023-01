Aposentado tem carro e moto roubados em apenas dois dias em Cruzeiro do Sul

No Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC) desta quarta feira, 11, há um Aditivo de Retificação do Edital do Concurso Público da prefeitura de Mâncio Lima, que tem 176 vagas com cargos de nível Médio e Superior, que exige conhecimento em várias áreas e incluiu redes sociais como o YouTube, WhatsApp, Facebook, telegram, Tinder, Tic Toc e Kwai.

O edital foi lançado no início de dezembro do ano passado e a retificação foi feita há 4 dias da primeira etapa do concurso. As provas para a área da saúde serão realizadas já neste domingo, 15, e para Assistência Social, no dia 12 de fevereiro.

A novidade causou surpresa, concordância e indignação de candidatos inscritos. A professora Kirley Vânia, que vai fazer o concurso para a área de Educação Física, diz que não esperava por essa nova exigência do certame.

“Estou achando é engraçado isso”, afirma.

A prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Assessoria de Comunicação, esclareceu que houve uma duplicidade de conteúdo e uma exclusão de parte do conteúdo. Destaca que a exigência de conhecimento das redes sociais é apenas para os cargos de Assistente Social, Orientador Social e Psicólogo.

“Atualidade é tudo e vivemos em uma era digital. Fugir de assuntos e instrumentos de comunicação é estar fora da realidade”, citou a Assessoria, relatando que para a área de saúde, o conteúdo é diferente.

“São áreas diferentes com conteúdos diferentes e empresas diferentes. A empresa responsável irá expedir um adendo esclarecendo o conteúdo de ambos os editais”, pontuou.

Vagas

A prefeitura do município de Mâncio Lima lançou o edital do concurso no dia 2 de dezembro de 2022 com 167 vagas, incluindo cadastro de reserva para os níveis Médio e Superior de ensino com salários que variam de R$ 1.200 a R$ 7.500.

Para nível superior os cargos são de Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Nutricionista, Odontólogo, Pedagogo e Psicólogo, somando 17 vagas para ampla concorrência e 42 vagas para preenchimento do cadastro de reserva.

Para a área de Assistência Social serão disponibilizadas 7 vagas em ampla concorrência para Orientador Social, Assistente Social, Psicólogo e mais 17 vagas para o cadastro de reserva.

Na área da Saúde serão disponibilizadas 40 vagas de nível Médio para os cargos de Agente de Combate a Endemias, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar de Laboratório, Microscopista e Técnico em Enfermagem e mais 44 vagas para o cadastro de reserva.

Dentro do número de vagas há a destinação para pessoas com deficiência declarada no ato da inscrição.