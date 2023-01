Acre encerrou 2022 com 3ª maior taxa de incidência de dengue

Tecnicamente chamado de ´Semana Epidemiológica 52, a última semana dezembro de 2022 registrou 3.730 casos de dengue no Acre, incidência de 411,3 ocorrências por 100 mil habitantes, taxa que, apesar de muito alta, deixou o Estado entre as menores no período no País -mas é a 3ª maior da região Norte, perdendo apenas para Tocantins (1.405,9 casos/100 mil hab) e Rondônia (746,8 casos/100 mil hab).

No Distrito Federal, por exemplo, a taxa chegou 2.283,9 casos/100 mil hab., a maior do País no fim de 2022.

Naquela semana, o Brasil registrou 1.450.270 casos prováveis de dengue (taxa de incidência de 679,9 casos por 100 mil hab). Em comparação com o ano de 2019, houve redução de 6,2% de casos registrados para o mesmo período analisado, segundo o “Monitoramento dos casos de arboviroses até a semana epidemiológica 52 de 2022”, o primeiro publicado pela nova gestão do Ministério da Saúde.

Em nível nacional, quando comparado com o ano de 2021, ocorreu um aumento de 162,5% casos até a respectiva semana. Para o ano de 2022, a Região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 2.086,9 casos/100 mil hab., seguida das Regiões: Sul (1.050,5 casos/100 mil hab.), Sudeste (536,6 casos/100 mil hab.), Nordeste (431,5 casos/100 mil hab.) e Norte (277,2 casos/100 mil hab).

Para ampliar o combate à dengue, O Ministério da Saúde diz que foram enviadas aos Estados, até 2 de janeiro de 2023, 96.020.000 pastilhas de larvicida (Espinosade 7,48%) para o tratamento de depósitos de água. Neste período, foram distribuídos 7.485 Kg do inseticida Clotianidina para o tratamento residual em pontos estratégicos (borracharias, ferros-velhos etc). E para aplicação espacial (UBV), foram direcionados aos Estados 225.150 litros de Imidacloprido 3% + Praletrina 0,75%.