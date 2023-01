Tempo quente com chances de chuvas passageiras nesta quarta-feira no Acre

Luciano Santos do Nascimento, de 23 anos, foi ferido com um golpe de faca no pescoço na noite desta terça-feira, 10, dentro de uma residência situada na Rua São Francisco, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Luciano estava dormindo quando uma pessoa se aproximou e em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o seu pescoço. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, Victor Balbino, o estado de saúde do paciente é estável. Luciano sofreu um ferimento profundo no pescoço, mas não atingiu grandes vasos sanguíneo, porque não tinha sangramento ativo na região,

Luciano chegou a relatar aos profissionais do SAMU, que não sabe o que aconteceu, informou que estava dormindo e quando acordou já estava ferido.

Policiais Militares estiveram no local e em seguida se deslocaram até ao Pronto-Socorro para saber o estado de saúde do paciente.

O caso será investigado pela Polícia Civil.