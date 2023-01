Show de Humor com Pedro Manso será realizado dia 29 de janeiro em Rio Branco

O novo presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, o vereador Pedro Claver (PSD), nomeou nesta quarta-feira, 11, ao menos 25 novos cargos comissionados e funções de confiança com salário entre R$ 2 a R$ 5 mil – para atuação no Poder Legislativo.

De acordo com a publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), boa parte das nomeações foram para o cargo de assessor parlamentar, no total foram 11. Já 10 outros cargos foram para cargos diversos dentro da Câmara Municipal, além quatro em funções gratificadas, destinadas aos servidores efetivos.

Em contato com o presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, vereador Pedro Claver, ele contou que as nomeações seguem o rito natural de qualquer início de trabalho legislativo. “São assessores de vereadores e cargos administrativos da Câmara Municipal do município. O ex-presidente havia exonerado todos”, explicou.

Claver disse ainda que as nomeações servirão para dar início aos trabalhos na Casa Legislativa. “Tive que fazer a nomeação para a continuidade dos trabalhos do Poder Legislativo”, ressaltou.

Veja a lista:

Entre os assessores estão: José Lima Messias, gabinete José Manoel Dourado de Oliveira, Igor Oliveira de Souza, gabinete José Manoel Dos Santos, Jenilson de Souza, gabinete Carlos Alberto Reis de Souza, Luiz Carlos Matos Maciel, gabinete Francisco Feitoza Batista, Romeiro Martins, gabinete Manoel Jeronimo Bento da Silva, Lidiane da Silva, gabinete Maria Gleciane Silva de Lima, Maria Liberdade Gomes, gabinete Nerimar Cornélia de Jesus Lima, Maria Catiane Ferreira, gabinete Valdozinho Vieira do Ó, Thaine Águiar do Ó, gabinete Arife Rego Eleamen, Camila Soares, gabinete Pedro Claver de Souza Freire, Francisco Itabira, gabinete Luzivaldo de Jesus Araújo.

Entre os nomeados estão: Miracleia Cardoso de Lima, Gerente de Departamento – R$2.300 mil, Anayra Teixeira de Freitas, Gerente de Departamento – R$2.300 mil, Vandinaria de França do Nascimento, Gerente de Departamento – R$2.300 mil, Maykon Fortunato Feitosa, Gerente de Departamento – R$2.300 mil, Antônio Gilmaria de Souza, Gerente de Departamento – R$2.300 mil, Katlem de Andrade Mesquita, Chefe de Gabinete – R$4.800 mil, Maria Silvania Amorim do Nascimento, Diretora de Setor – R$3.500 mil, Maria Damiana Oliveira, Diretora de Setor – R$3.500 mil, Alan Chistian Oliveira Catão, Assessor Administrativo – R$5.500 mil, Francisco Braga da Silva, Assessor de Comunicação – R$3.500 mil.

Já os cargos de confiança estão: Dará Santos de Andrade, Gratificação FC – 05 no valor de R$ 660,00, Malael da Silva Silveira, Gratificação FC – 06 no valor de R$ 880,00, Maria Rita de Lima Torres, Gratificação FC – 04 no valor de R$ 550,00 e Francelia de Oliveira Silva, Gratificação FC – 03 no valor de R$ 440,00.