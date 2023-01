Morre Luiz Mendes, fundador do PT no Acre

O presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre, Cesário Braga, informou nas redes sociais nesta quarta-feira, 11, o falecimento de Luiz Mendes, um dos fundadores do PT, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Braga contou que Mendes estava com aneurisma na aorta abdominal, no entanto, não confirmou se o problema foi a causa do falecimento.

Cesário disse que Luiz era companheiro de Wilson Pinheiro, Chico Mendes e o presidente Lula – figuras históricas do PT. “Um companheiro do meu coração! Luiz fará falta em todos os momentos da luta e a todos que sonham com um Brasil com Justiça Social’, declarou.