Lei sancionada por Bocalom perdoa dividas de comerciantes do Aquiri

Mesmo com as mais de 150 nomeações na edição extra do Diário Oficial na noite de ontem, o governador Gladson Cameli nomeou novos comissionados na edição desta quarta-feira, 11.

Em destaque, estão as nomeações do ex-comandante da PM do Acre, Paulo César Gomes da Silva no cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Alguns nomes da antiga gestão permanecem na segurança pública. Dulcinéia Azevedo foi novamente nomeada como Diretora de Administração e Finanças e José Adsânio Monte e Silva como Diretor de Inteligência.

Na Fundação Hospital do Acre, Duciana Araújo vai continuar repetindo a dobradinha com o presidente João Paulo e Silva e foi nomeada Diretora Executiva, Administrativa e Financeira. Já a ex-secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres durante parte da primeira gestão, Claire Cameli, filha do ex-governador Orleir Cameli e prima de Gladson, foi nomeada no cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial no Gabinete Pessoal de Gladson.

As demais nomeações foram quase todas para a Secretaria de Segurança Pública. Confira abaixo:

Rodrigo Roque de Castro Mesquita – cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7;

Argemiro Pereira dos Santos – cargo de Diretor de Planejamento Estratégico;

Flaviano Nascimento de Lima – cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento;

Eric Eliaquim Oliveira Da Silva – cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6;

Alessandro Silva da Costa – cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6;

Melissa Cristina Pereira de Freitas – cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8;

Márcia Valéria Lima Negreiros – cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8;

Glayson Jean Moreno Dantas – cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8;

Alexandre Nascimento de Souza – cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8;

James Clei Silva de Carvalho – cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8;

Clélio Moura Pinto – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7.

Já para a Casa Civil as nomeações foram para Moisés Gonzaga Silva para o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5; Laura Jordão de Carvalho como Diretora de Eventos Oficiais; Jander Rubem Ferreira Nobre Júnior no cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5 e Jordana Alves Ferreira no cargo em comissão Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4.

Há ainda a nomeação de Rezinilde Lima Catão para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, na Sanacre.