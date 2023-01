Jorge Viana e Sindicarnes/AC discutem com Ministro da Agricultura habilitação de indústria acreana para exportar carnes para a China

Recém-empossado na presidência da Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex), o ex-governador do Acre, Jorge Viana, já está em campo com o objetivo de colocar os estados das regiões Norte e Nordeste no mapa das exportações brasileiras, como ele próprio tem anunciado em entrevistas após assumir o cargo no governo Lula.

Nesta quarta-feira (11), acompanhado do presidente do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC), ele manteve audiência com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Carlos Fávaro, com o objetivo de discutir o processo de habilitação de uma indústria acreana para exportar carnes para a China e outros países.

O ac24horas conversou com o empresário Murilo Leite, que falou da grande importância para o Acre de o ex-governador estar à frente da Apex-Brasil em um contexto de uma burocracia muito grande para que o processo de habilitação de um frigorífico acreano, que é o Frigonosso possa se habilitar para a exportação de carnes para um grande mercado como é o chinês.

“Esse apoio é fundamental e é por isso que nós estamos aqui em Brasília em busca de acelerar esse processo, que é marcado por uma grande burocracia, mas que precisa avançar para que a gente atinja mais esse patamar. A contribuição do ex-governador Jorge Viana à frente da Apex será de fundamental importância para esse e outros setores da economia acreana”, disse.

Ainda nesta quarta-feira, Jorge Viana também se reuniu com o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), discutindo o mercado de carbono. No próximo fim de semana, o presidente da Apex vem ao Acre, onde se reunirá com o setor produtivo e representantes do governo do estado a respeito das pautas de alcance da Agência, Floriano Pesaro e Ana Paula Repezza.

Nesta terça-feira (10), Jorge Viana recebeu na ApexBrasil o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, além do ministro de relações exteriores Mauro Vieira. Foi a primeira reunião do conselho deliberativo da agência com a presença dos dois ministros e dos conselheiros, quando Jorge deu posse aos dois novos diretores da Apex.

“Quando governador criei a ANAC (Agência de Negócios do Acre) e não imaginava que um dia teria a oportunidade de presidir essa extraordinária agência, uma das mais importantes agências de captação de investimentos e estímulo à exportação que é a ApexBrasil. Agora é trabalhar e ajudar o nosso país a exportar mais e empregar mais, implantando uma agenda com sustentabilidade e desenvolvimento regional no Brasil”, disse nas redes sociais.