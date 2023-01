IPTU de Rio Branco tem reajuste de 5,97% e 1ª parcela pode ser paga até 31 de março

A prefeitura de Rio Branco, anunciou nesta terça-feira, 10, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023 foi lançado no último dia 4 de janeiro com reajuste estimado de 5,97% aos contribuintes da capital.

Em contato com a reportagem do ac24horas, Fabrício Souza, diretor de administração tributária da prefeitura, contou que o reajuste de 5,97 % foi definido levando em consideração a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Além disso, o gestor explicou que pagamento da cota única ou primeira parcela do IPTU pode ser pago até o dia 31 de março de 2023. “Esse ano vai ter reajuste e está disponível no centro e no site da prefeitura. Além disso, vamos encaminhar aos correios para ser entregue na residência das pessoas”, comentou.

No entanto, o diretor revelou que apesar do aumento do IPTU, o contribuinte poderá ter de 20% a 10% de desconto no pagamento do imposto. “Quem paga em cota única e não tem débito terá 20% de desconto. Já quem tem débito dos anos anteriores, o desconto será de 10%. Quem não optar por pagar em cota única tem a opção de pagar em até 10 vezes. Quem achar o valor alto, pode entrar com recurso”, declarou.

A prefeitura informou que a cidade tem mais 129 mil imóveis aptos a pagamento, sendo que 80 mil são de residencial ou predial. Porém, muitos dos contribuintes estão com os dados incorretos no sistema. Outro fator negativo apontado pelo diretor tributário é a inadimplência. Segundo ele, a prefeitura tem a receber R$ 71 milhões de débitos relacionados aos últimos anos.

Apesar do alto valor de débitos, a gestão de Tião Bocalom arrecadou somente em 2022 R$ 54 milhões com o pagamento do IPTU. A meta da prefeitura é aumentar a arrecadação em 2023. “Esse ano a estimativa é arrecadar R$ 64 milhões – 10% a mais em relação ao último ano”, garantiu.