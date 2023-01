Vaquinha para ajudar pai deficientes já arrecadou quase R$ 600 mil

Depois que a história de Francisco Valdecir de Oliveira ganhou as redes sociais, a vida do homem que cuida sozinho de quatro filhas deficientes em Plácido de Castro, muda a cada dia.

A organização Amigos Solidários, após conhecer a história, decidiu realizar uma vaquinha online. O total arrecadado alcançou cerca de R$ 591 mil reais, dinheiro suficiente para que realozar3 o sonho de Francisco ter uma casa própria e proporcionar tratamento e melhores condições de vida para as filhas.

De acordo com Derineudo Souza, coordenador dos Amigos Solidários, por conta do valor de quase R$ 600 mil Francisco foi, junto com as filhas, trazido para Rio Branco onde está morando, já que na capital, as crianças têm melhores condições de tratamento.

“A casa deve chegar agora no início de fevereiro, a gente conversou com seu Francisco, alugamos uma casa de forma provisória ele já tá aqui em Rio Branco com as filhas. Definimos qual é o tipo de casa que ele quer, até porque a gente anda pesquisando bastante para que a casa seja do jeito que ele quer. Outro fator é que também não podemos gastar todo o recurso, já que ele precisa investir em alguma coisa para ter condições de ter uma renda, manter a casa e oferecer o tratamento para as crianças”, diz Derineudo.

Assim que a parte burocrática para a liberação do recurso for resolvida, a residência vai ser adquirida e entregue à seu Francisco, o que deve ocorrer até o próximo dia 25 de fevereiro.